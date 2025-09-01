【Maison de FLEUR】「ピンク」をテーマにしたMaison de FLEURの大人気企画！自分らしさを表現する″令和の″『PINK MANIA』が9月12日(金)に登場

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、大人気企画「PINK MANIA」の新作アイテムを9月12日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/8Z8H

「PINK MANIA」とは、2014年から2023年までのバレンタインシーズンに「チョコレートではない特別感」を届けるために誕生したMaison de FLEURの大人気シリーズです。手に持つだけで気分が高まるショッキングピンクのアイテムたちは、“女子力”の象徴として毎年多くのファンに愛され続けてきました。

この度、「PINK MANIA」を令和版にアップデートし、『誰かのために選ぶ色』から『自分の気分に寄り添う色』へと再定義。自分らしさを表現する“ピンク”をテーマにしたアイテムを第1弾と第2弾と分けて豊富なラインアップで展開いたします。

第1弾の注目アイテムは、リボンが散りばめられたオリジナルの総柄とチュールのフリルハンドルがかわいいスクエアトートです。ブランドロゴはピンクの刺繍で表現し、華やかな印象に仕上げました。同柄のポーチやリボンをあしらったツイードバッグなどもご用意しております。

第2弾のおすすめは、ふんわりとしたくすみピンクのフェイクファーにグログランリボンをあしらったMaison de FLEURらしい大人フェミニンなファーバッグ。また、同素材のロングポーチやオリジナルのうさぎチャームもラインアップいたしました。フラワープリントのアイテムやヘアアクセサリーなど、気分が上がる小物類も取り揃えております。

そのほか、Maison de FLEURで人気の定番アイテムであるリボンミニウォレットやロングポーチ、ビジューリボンパールバッグチャーム、EC限定販売のクリアポーチも「PINK MANIA」だけの特別なデザインで登場。

さらに本コレクションを記念し、店舗および「STRIPE CLUB」にて税込5,000円以上お買い上げのお客様には、これまでMaison de FLEURの商品で使用したピンクのサテンリボンをランダムに結んだ限定ショッパーもプレゼントいたします。

令和版にアップデートした「PINK MANIA」の特別なアイテムにぜひご注目ください。

■『PINK MANIA 第1弾』 販売概要

発売日：9月12日（金） ※ECサイトは前日11日（木）20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/8Z8H）、ZOZOTOWN

販売商品：バッグ6型、ポーチ3型、バッグチャーム、ミニウォレット 全11型 ※EC限定含む

■『PINK MANIA 第1弾』シリーズアイテム詳細 ※価格は全て税込

ピンクマニアフリルスクエアトートSバッグ

カラー：Light Pink

価格：\7,000

ピンクマニアフリルスクエアトートMバッグ

カラー：Light Pink

価格 ：\8,000

ピンクマニアポーチ

カラー：Light Pink

価格：\4,500

ピンクマニアマルチポケット帆布トートSバッグ（写真右）

カラー：Pink

価格 ：\6,800

ピンクマニアマルチポケット帆布トートMバッグ（写真左）

カラー：Pink

価格：\7,700

ピンクマニアボリュームリボン2WayトートSバッグ（写真左）

カラー：Pink

価格 ：\8,800

ピンクマニアボリュームリボン2WayトートMバッグ（写真右）

カラー：Pink

価格：\9,900

ピンクマニアロングポーチ

カラー：Light Pink/Pink

価格：\3,950

ピンクマニアビジューリボンパールバッグチャーム

カラー：Light Pink/Pink

価格：\3,300

ピンクベルトリボンミニウォレット

カラー：Light Pink/Pink

価格：\9,900

■『PINK MANIA EC限定』 アイテム詳細 ※価格は全て税込

EC限定ピンクマニアクリアポーチ

カラー：Light Pink/Pink

価格：\4,950

■『PINK MANIA 第2弾』 販売概要

発売日：9月19日（金） ※ECサイトは前日18日（木）20時

販売場所 ：全国のMaison de FLEUR店舗 ※Maison de FLEURルミネ池袋店は18日（木）より販売

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/8Z8H）、ZOZOTOWN

販売商品 ：バッグ5型、ポーチ、チャーム2型、ヘアアクセサリー5型 全13型

■『PINK MANIA 第2弾』 アイテム詳細 ※価格は全て税込

ピンクマニア2Wayファーリボンバッグ

カラー：Light Pink/Pink

価格：\9,200

ピンクマニア2Wayファーリボンミニバッグ

カラー：Light Pink/Pink

価格：\8,800

ピンクマニアファーロングポーチ

カラー：Light Pink/Pink

価格：\4,950

ピンクマニアうさぎチャーム

カラー：Light Pink/Pink

価格：\4,400

ピンクマニアリボンポーチチャーム

カラー：Pink

価格：\4,950

ピンクマニアフラワープリントフリル2Wayトート

カラー：Pink

価格：\8,800

ピンクマニアフラワープリントトートバッグ

カラー：Pink

価格：\9,200

ピンクマニア2Wayトートバッグ

カラー：Pink

価格：\11,000

ピンクマニアグログランリボンカチューシャ

カラー：Pink/Pink Beige

価格：\4,400

ピンクマニアファースリーピン

カラー：Pink/Pink Beige

価格：\3,500

ピンクマニアグログランリボンパールクリップ

カラー：Pink/Pink Beige

価格：\3,300

ピンクマニアレイヤードリボンバレッタ

カラー：Pink/Pink Beige

価格：\2,500

■Instagramキャンペーン詳細

期間中、該当投稿への「いいね」をした方から抽選で「PINK MANIA」対象商品をプレゼント。

さらに、該当投稿への「コメント」で当選確率がUP。

対象期間：9月1日（月）～9月21日（日）

公式Instagram： @maisondefleur_press（https://www.instagram.com/maisondefleur_press/）

■X（旧Twitter）キャンペーン詳細

9月1日（月）より「令和のPINK MANIA」限定デジタル壁紙を配布。

公式X（旧Twitter）： @MaisondeFLEUR1（https://x.com/MaisondeFLEUR1）

■ノベルティプレゼント詳細

税込5,000円以上お買い上げのお客様に、PINK MANIA限定のピンクショッパーをプレゼント。

持ち手には、これまでMaison de FLEURの商品で使用されてきたピンクのサテンリボンを利用し、カラーはランダムに結んでお渡しします。

お手持ちのアイテムで使われていたリボンと再会できるかもしれない、特別な楽しみもご用意しました。

※全国のショップおよび自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて配布。

販売と同時にスタートし、なくなり次第終了。

■令和のPINK MANIA

かつて、ピンクは “特別な日の色” でした。

気合いを入れたい日。少し背伸びしたい日。 誰かに「可愛い」と思われたくて選ぶ、そんな “決め色”。

でも今は、誰かのためではなく、 自分の気分にしっくりくるかどうかが、色を選ぶ理由になりつつあります。

気持ちが落ち着く、やわらかなピンク。 ちょっと背筋が伸びる、澄んだ空気のようなピンク。

少しの違いに、自分らしさが映る。そんなピンクの感覚を、大切にしたくて。

Maison de FLEUR は、この変化を受け止めて、 PINK MANIA を “令和の気分” でリスタートします。

色の感じ方も、言葉にしたくなる想いも、選び方も、すべてに正解はありません。

どんなピンクを選ぶかが、そのまま今の自分を映すヒントになる。

それが、Maison de FLEURの“令和版PINK MANIA”です。