【ヒラキ株式会社】通信販売のご利用で毎日当たる！毎月200名様全額無料！！新社長ごあいさつキャンペーンスタート

ヒラキ株式会社

ヒラキ株式会社（本社：兵庫県神戸市、東証スタンダード：3059）では、本年６月27日付けで梅木孝雄が新社長として就任いたしました。

つきましては、皆さまへのご挨拶を兼ねて、ヒラキでの「驚き」と「楽しさ」と「満足感」を感じていただけるキャンペーンを下記のとおり実施いたしますので、お知らせします。

◆通信販売◆ 毎日当たる！毎月200名様！ご注文金額無料キャンペーン

期間中のご注文を対象に、毎日抽選を行い、９月計200名様、10月計200名様の合計400名様のご注文分が全額無料となります。

※上限は10万円とさせていただきます。

●期 間 ：2025年９月１日（月）～10月31日（金）

●応募方法

１.上記期間中に当社通信販売でお買物をされた方は自動的に応募受付されます。

２.期間中、全てのご注文方法（インターネット・公式アプリ・電話・ハガキ・FAX）が対象です。

３.ハガキ・FAXは、各月の月末到着分までが対象です。

４.キャンペーンの応募状況、当選確認等のお問い合わせは受付けておりません。

●当選について

１.上記期間中、毎日抽選を実施し、当選者の方へは商品に当選案内状を同梱し、全額無料でお届けいたします。

２.当選は期間中お一人様１回限りとなります。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.hiraki.co.jp/ec/proList/searchProduct?categoryCd=11090800000

◆総合店◆ 新社長ごあいさつ大売出し

社長、役員が開店時に店頭でお客様をお迎え！

全店で、靴10品目、食品20品目、雑貨10品目、衣料10品目の合計50品目以上を激安でご提供いたします。

●実施期間：2025年９月２日（火）～９月15日（月）

●実施店舗 ：岩岡店（神戸市西区）・日高店（豊岡市日高町）・龍野店（たつの市龍野町）・姫路店（姫路市飾東町）

◆靴専門店◆ 3,000円(税込)以上ご購入のお客様に「粗品プレゼント」

実施期間：2025年９月２日（火）～９月15日（月）

実施店舗：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28560/table/40_1_c932e4068b579da15485cea0cd91750f.jpg?v=202509020956 ]総合店・靴専門店の詳細はこちら :https://company.hiraki.co.jp/company/shoplist.php通販WEBサイト :https://www.hiraki.co.jp/ec/cmTopPage.html

■ 会社概要

「ヒラキ株式会社」

本社所在地：兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556

代 表 者：代表取締役社長執行役員 梅木 孝雄

事 業 内 容：自社企画開発による靴・履物を中心に衣料・日用雑貨品等の通信販売事業、店舗販売事業および卸販売事業

