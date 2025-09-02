ピエルフランチェスコ・ファヴィーノ主演新作映画「『IL MAESTRO（英題 My Tennis ）』
映画『IL MAESTRO（英題：My Tennis ）』の制作陣が登場
ピエルフランチェスコ・ファヴィーノのフォトセッションなどが行われました。
映画『IL MAESTRO（My Tennis Maestro）』について
監督はアンドレア・ディ・ステファノ監督作品1989年のイタリアを舞台に、
3歳のテニスの才能を持つ少年フェリーチェが、父親の期待とプレッシャーの中で成長していく物語。
フェリーチェは全国大会への出場を控え、父親がフェリーチェに自分勝手で型破りな元チャンピオン、ラウル・ガッティをコーチに選任し
彼らはイタリア沿岸部を旅しながら、敗北や嘘、奇妙な出会いを通じて互いに深い絆を築いていきます。
この物語は成長、教育、人間関係の厳しさや美しさを描いた、心あたたまる「コメディ・アッラ・イタリアーナ」として表現されています。
制作情報
作品時間は125分（約2時間5分）イタリア語作品です。
製作陣にはIndiana Production、Indigo Film、Vision Distribution、Memo Films、Sky、そして売り込みを担当するPlaytimeが名を連ねています。
キャストはピエルフランチェスコ・ファヴィーノ（Pierfrancesco Favino）を主演に、ティツィアーノ・メニケッリ、ジョヴァンニ・ルデーノ、ドーラ・ロマーノなどが参加。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328628&id=bodyimage1】
ピエルフランチェスコ・ファヴィーノ
イタリアが誇る大俳優！お会いするのは4度目です。
ピエルフランチェスコファヴィーノ（PierfrancescoFavino、1969年8月24日）は
イタリアの俳優である
主な作品
『ナイトミュージアム』
『ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛』
『天使と悪魔』
『ワールドウォーZ』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328628&id=bodyimage2】
当日の様子
https://youtube.com/shorts/T-AGic4dH7o
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328628&id=bodyimage3】
エドウィジュ・フェネシュと
エドウィジュフェネシュ（EdwigeFenech 1948年12月24日 ）は、フランス領アルジェリア生まれのイタリアの女優及び映画製作者。映画製作者としてはアル・パチーノと共に『ヴェニスの商人』などを手がけた。
女優としての活動は、2007年、タランティーノのオファーを受けてイーライ・ロス監督作品『ホステル2』に出演している。
1990年代中頃に、イタリアの有名な実業家、元フェラーリ会長のルカ・コルデーロ・ディ・モンテゼーモロと婚約したが
その後、婚約を破棄した。息子のエドウィン・フェネックは、元フェラーリ・ジャパン社長で現在フェラーリの北アメリカ部門の社長。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328628&id=bodyimage4】
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
