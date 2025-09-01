【埼玉県】ねんりんピック彩の国さいたま2026 メダル等デザインを募集します！

埼玉県

令和8年11月7日から10日にかけて、本県で初めて開催される「ねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という）」に向け、各交流大会に出場する選手や美術展の出品者へ贈呈する大会メダル・楯のデザインを募集します！ 皆様からの御応募をお待ちしています。

1 募集作品のテーマ

健康・生きがい・長寿といった大会の目的や埼玉が誇る豊かな自然や歴史、文化などの多彩な魅力を「埼玉らしさ」として表現しているもの

2 応募資格

埼玉県内に在住、在学又は在勤の方

3 応募期間

令和7年9月1日（月）から令和7年11月7日（金）まで ※当日必着

4 賞及び副賞

以下の入賞者に賞状及び副賞を授与し、最優秀作品をメダル及び楯のデザインとして活用いたします。

- 最優秀賞（1点） 賞状、副賞 50,000円- 優秀賞（2点） 賞状、副賞 10,000円

※入賞者の発表は、令和8年2月以降個別に通知

結果発表は、大会特設ホームページで行う予定

5 その他

○ 募集要項

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-749-1e1962b00fc1e0bc2c44f883c86b0972.pdf

応募規格や応募方法等の詳細は以下の大会特設ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0617/nenrin/070729.html

（参考）ねんりんピックはばたけ鳥取 2024 デザイン

メダル6 問合せ先

福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当

Eメール nenrin@pref.saitama.lg.jp

電話 048-830-3220

＜参考＞

「ねんりんピック彩の国さいたま 2026」の概要

ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。

【名称】 第38回 全国健康福祉祭埼玉大会

【愛称】 ねんりんピック彩の国さいたま2026

【主催】 厚生労働省、埼玉県、さいたま市、（一財）長寿社会開発センター

【共催】 スポーツ庁

【テーマ】 咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国

【会期】 令和8年11月7日（土）～10日（火）の 4日間

【開催種目】 交流大会 30種目（24市町）

【参加予定人員】 延べ 約60万人（観客含む）