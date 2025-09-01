¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â¹»À¸¸þ¤±¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¤«¤é2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ó¥¸¥Ö¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸¸þ¤±¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ï¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ´ë¶È¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ï´ë¶È¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿´ë¶È¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¾ðÊó¤ËÁá´ü¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇØ·Ê
¹â¹»À¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¸¦µæ¤Î»þ´Ö¤ä¿¦¾ì¸«³Ø¤¬¸Â¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿·µ¬¹âÂ´½¢¿¦¼Ô¤Î½¢¿¦¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï38.4%¡ÊÎáÏÂ3Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¿·µ¬³ØÂ´½¢¿¦¼Ô¡Ë¡ö1¤È¹â¤¯¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤°´ë¶ÈË¬Ìä¤Ë¤Ï»þ´ÖÅª¡¦ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¹»À¸¤¬Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¾ðÊó¤òÁá´ü¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DNP¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÅÔ»Ô¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÅìµþ¡×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖBe Smart Tokyo¡×¡ö2¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¥¹¥Þー¥È¥µー¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëmonoAI technology³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤Î³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹
£±¡¥Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬¼«Í³¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÀâÌÀ²ñ
¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»²²Ãµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹â¹»À¸¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë´ë¶È¤òÍý²ò¤·¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶
¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤Ç¤¡¢´ë¶È¾ðÊó¤ò·«¤êÊÖ¤·Èæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤·¡¢½¢¿¦¸å¤ÎÄêÃåÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÁá´üÎ¥¿¦Î¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬¿¦¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ä½¢³èÁêÃÌAI¤ÎÀßÃÖ¤ä³Æ´ë¶È¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¼õÆþ²ÄÈÝ¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÊÏ©¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
DNP¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥É¥é¥Õ¥È ～¥á¥¿¥Ðー¥¹Fes～¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¹â¹»À¸¤È´ë¶È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ó¥¸¥Ö¤È¶¨¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿·µ¬³ØÂ´¼Ô¤ÎÎ¥¿¦¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡× ¢ª¡¡https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
¡ö2¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÅÔ»Ô¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÅìµþ¡×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆÈÁÏÀ¡¦µ¡Æ°ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤¬³Æ¥¨¥ê¥¢¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÍøÊØÀ¡¦QOL ¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
