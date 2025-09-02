4DDiG新学期応援キャンペーン開催中：最大40%OFF！公式Xをフォローして、Amazonギフトカードなど豪華賞品をゲット！
新学期を迎える皆さんに朗報！Tenorshare 4DDiGでは、2025年8月29日より、新学期応援キャンペーンをスタートします。この期間中、データ復元やファイル修復、ストレージクリーンアップ、パーティション管理など、4DDiGの全製品が最大40％OFFでお求めいただけます。
4DDiG公式Xの新学期応援キャンペーン詳細情報
・開催期間：2025年9月1日から2025年9月15日まで
・当選人数：11名様
・賞品：
（1）ちいかわ・ハチワレぬいぐるみ ×1名様
（2）Amazonギフト券 × 5名様
（3）Windowsバックアップソフト × 5名様
・応募方法：4DDiG_Japanをフォローし、キャンペーン投稿をRT
・キャンペーンページ：https://x.com/4DDiG_Japan/status/1962332433501852069
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328622&id=bodyimage1】
限定オファー
4DDiG新学期限定オファーでは、期間中、データ復元、ファイル修復、ストレージクリーンアップ、パーティション管理、エラー修復など、4DDiGの人気ソフトウェアがすべてお得な価格でご利用いただけます。新学期のスタートに合わせて、日常のPCトラブルやデータ管理をより快適に行えるチャンスです。
■詳細はこちら →https://x.gd/zjo3W
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328622&id=bodyimage2】
新製品リリース記念割引
新製品 4DDiG Windows Backup のリリースを記念して、期間限定の特別割引を実施中です。通常のバックアップ作業を簡単・安全に行える本ソフトが、なんと 3か月ごとわずか3,880円 でご利用いただけます。システム全体や重要データの保護を手軽に始めたい方に最適なチャンスです。
■4DDiG Windows Backupの製品ページ：https://x.gd/LFQe6
■割引詳細はこちら →https://x.gd/zjo3W
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328622&id=bodyimage3】
新学期スタート人気パック
新学期スタート人気パックでは、4DDiGの人気ソフトウェアを組み合わせた特別セットをお得にご提供します。データ復元、ファイル修復、PCクリーンアップ、パーティション管理など、日常のPCトラブル対策に欠かせない機能をまとめて利用できるチャンスです。新学期のスタートに合わせて、安心・快適なPC環境を手に入れましょう。
■詳細はこちら →https://x.gd/zjo3W
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328622&id=bodyimage4】
この機会に、4DDiGの便利なソフトウェアを体験して、新学期を安心・快適にスタートしましょう。公式サイトやTwitterでの最新情報もぜひチェックしてください。
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
