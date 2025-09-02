井川意高が語る――数字の裏に隠された「企業の真実」とは？トークライブ『井川塾』9月16日開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328619&id=bodyimage1】
年商5,000億円企業・大王製紙を率いながら、経営の光と影を経験した井川意高氏。その後の同社が苦戦していることは周知の事実であり、井川氏の波乱万丈の経営人生は、企業の成長と衰退の本質を如実に物語っています。
今回のテーマは「企業を見抜く目」。決算書や株価に現れない“経営者の器”や“企業文化”こそが、会社の未来を決定づける――。井川氏は、自らの体験と政財界にわたる広範な人脈を通じて、その真実を鋭くあぶり出します。
なぜ今、「企業を見抜く目」が必要なのか？
日本企業を取り巻く環境は激変しています。
・少子高齢化
・グローバル競争
・AIをはじめとするテクノロジーの進化
「安定」や「鉄板」と言われた企業ですら、一夜にして崩れる時代。だからこそ問われるのは、数字ではなく「人」と「文化」です。
どんな経営者なら未来を託せるのか？
どんな企業なら逆境を生き抜けるのか？
その答えを見抜く力は、投資家や経営者だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって“自己防衛力”であり、“自己成長”につながります。
■トークライブ内容
井川氏がこれまで直接・間接的に関わってきた経営者や企業を題材に、『会社四季報』には載らない「企業の真実」を明かします。
主なテーマ例:
・「この社長は本物だ！」と思える企業
・「組織が腐っている」と感じる企業
・井川氏が尊敬するサラリーマン経営者
・成功するスタートアップ経営者の条件
忖度なし。ときに絶賛、ときに痛烈批判。YouTubeやSNSでは絶対に味わえない、現場感あふれる120分をお届けします。
また、井川塾の特徴である質疑応答の時間を十分に確保。経営・投資・キャリアなど、参加者が直接井川氏に問いかけられる双方向型の知的空間が広がります。
▼公式ホームページ
→https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■開催概要
日時：2025年9月16日（火）19:00～21:00（開場 18:30）
会場：LIVE STUDIO LODGE（渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
参加費：15,000円（税込／1ドリンク付き）
■チケット情報
以下いずれかの方法で購入いただけます。
※ネット配信・アーカイブ視聴はありません。
▼井川塾公式ストア（会員登録不要）
※クレジットカード・コンビニ決済可
→https://ikawaschool.official.ec/items/117402923
▼TIGET（要会員登録）
→https://tiget.net/events/426418
■今後の開催予定
2025年も毎月開催を予定。企画内容や参加費は随時発表予定です。
※日程は変更となる場合があります。
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
年商5,000億円企業・大王製紙を率いながら、経営の光と影を経験した井川意高氏。その後の同社が苦戦していることは周知の事実であり、井川氏の波乱万丈の経営人生は、企業の成長と衰退の本質を如実に物語っています。
今回のテーマは「企業を見抜く目」。決算書や株価に現れない“経営者の器”や“企業文化”こそが、会社の未来を決定づける――。井川氏は、自らの体験と政財界にわたる広範な人脈を通じて、その真実を鋭くあぶり出します。
なぜ今、「企業を見抜く目」が必要なのか？
日本企業を取り巻く環境は激変しています。
・少子高齢化
・グローバル競争
・AIをはじめとするテクノロジーの進化
「安定」や「鉄板」と言われた企業ですら、一夜にして崩れる時代。だからこそ問われるのは、数字ではなく「人」と「文化」です。
どんな経営者なら未来を託せるのか？
どんな企業なら逆境を生き抜けるのか？
その答えを見抜く力は、投資家や経営者だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって“自己防衛力”であり、“自己成長”につながります。
■トークライブ内容
井川氏がこれまで直接・間接的に関わってきた経営者や企業を題材に、『会社四季報』には載らない「企業の真実」を明かします。
主なテーマ例:
・「この社長は本物だ！」と思える企業
・「組織が腐っている」と感じる企業
・井川氏が尊敬するサラリーマン経営者
・成功するスタートアップ経営者の条件
忖度なし。ときに絶賛、ときに痛烈批判。YouTubeやSNSでは絶対に味わえない、現場感あふれる120分をお届けします。
また、井川塾の特徴である質疑応答の時間を十分に確保。経営・投資・キャリアなど、参加者が直接井川氏に問いかけられる双方向型の知的空間が広がります。
▼公式ホームページ
→https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■開催概要
日時：2025年9月16日（火）19:00～21:00（開場 18:30）
会場：LIVE STUDIO LODGE（渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
参加費：15,000円（税込／1ドリンク付き）
■チケット情報
以下いずれかの方法で購入いただけます。
※ネット配信・アーカイブ視聴はありません。
▼井川塾公式ストア（会員登録不要）
※クレジットカード・コンビニ決済可
→https://ikawaschool.official.ec/items/117402923
▼TIGET（要会員登録）
→https://tiget.net/events/426418
■今後の開催予定
2025年も毎月開催を予定。企画内容や参加費は随時発表予定です。
※日程は変更となる場合があります。
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ