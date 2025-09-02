肌のザラザラ、カサカサ、かゆかゆに。敏感になって、バリア機能の落ちてしまった肌に、ビタミンEスキンケアセット。ロングセラー商品なので安心してお使いいただけます。【セラストア】
『若返りのビタミン』と呼ばれる天然ビタミンEを配合した「セラリキッド」・女性のためのプロテイン「パーフェクトアミノ」の製造販売や治療院の運営を手掛ける株式会社セラ（本社：東京都港区南青山 代表：町田映子）のオンラインストア【セラストア】は、バリア機能が低下したお肌のためのビタミンEスキンケアセットを2025年8月27日に販売開始しました。
肌のザラザラ、カサカサ、かゆかゆ
敏感になって、バリア機能の落ちてしまった肌に安心してお使いいただけるスキンケアセットです
ビタミンEセラリキッド15mlとビタミンEジェル80gのセット
それぞれラベンダー、ローマンカモミール、ティートリーの天然精油をブレンド
＜商品概要＞
商品名：CERA 「For sensitive skin ビタミンEスキンケアセット」
商品内容：ビタミンEオイル15ml・ビタミンEジェル80g
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=188105595
〇主要成分／天然ビタミンE
非常に抗酸化作用の高いビタミンとして知られています
肌の脂肪酸やコレステロールといった酸化しやすいものを酸化から守る役割があります。
そのため外部からのダメージや水分の減少を防ぐバリア機能が高くなり、
肌の状態を自らの力で回復できる自立力を育てます
〇安心のロングセラー商品
セラ商品は、50年前につくられてから変わらず愛されているアイテムばかり
医師やプロフェッショナルの方々や患者さんが使い、多くの実績があります
ぜひ安心してお使いください
〇使い方
セラリキッドのボトルをよく振って、手になじませてからお使いください。
気になる部分に手を当てるようにして吸収させてください。
ゴシゴシこすると、かゆみが出たり、悪化する可能性がありますので、
ジュクジュクしている状態のときは、オイルを垂らして広げる形でも大丈夫です。
セラリキッドの上からジェルを、のせるようにしてください。
かゆみがあったり、熱をもっているようなときは、多めにジェルをのせて、
パックをしておくのもオススメです。
＜商品内容＞
商品名： （1）セラリキッド
容量： 15ml
原材料： スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品名： （2）ビタミンEジェル
容量： 80g
原材料： 水、BG、グリセリン、トコフェロール（天然ビタミンＥ）、アウレオバシジウムプルランス培養物（発酵βグルカン）、スクワレン、ダイズ油、月見草油、グリチルリチン酸２K、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アロエベラ葉エキス、クズ根エキス、クロレラエキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ホホバ種子油、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-2、ラウリン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、エチドロン酸、ポリアクリル酸Na、エチルヘキシルグリセリン、カルボマー、フェノキシエタノール、精油
※合成香料、パラベン、鉱物油、着色料、石油系界面活性剤、防腐剤は使用しておりません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328621&id=bodyimage1】
〇セラリキッド
●天然ビタミンEを肌から吸収
ビタミンEは抗酸化力がとても強く、酸化しやすい細胞を元気に保ってくれます。
また、皮膚をはじめとした身体のあらゆる代謝をサポート。
