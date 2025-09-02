失敗作も大歓迎！ママ・パパの愛情あふれるハンドメイド作品を大募集
～「ベビカム ハンドメイドコンテスト 2025」9月1日より作品募集開始～
2025年9月1日
ベビカム株式会社
妊娠・出産・育児の総合サイト「ベビカム」を運営するベビカム株式会社は、「みんなのハンドメイドFES 2025」の一環として、妊娠・子育て中のママ・パパを対象とした「ベビカムハンドメイドコンテスト」を開催いたします。本コンテストは、手作りの楽しさを身近に感じてもらうとともに、子どもや家族への愛情を込めた作品を広く紹介することを目的としています。
ママ・パパの想いと体験を共有してハンドメイドの楽しさを広げる
本コンテストの最大の特徴は、他のママ・パパたちがどんな思いで、どんなハンドメイド作品を作っているかを共有し、手作りの楽しさを多くの人に広げることです。作品の完成度だけでなく、制作過程での想いやエピソードも大切に評価し、例えば、「トホホ賞」では「失敗は誰にだってあるよね?」というメッセージも含め、チャレンジする気持ちを応援します。
5つの受賞カテゴリー（各2名、合計10名）
ベビカム賞：作品の魅力・ストーリー性を総合評価
愛情賞：家族への想いが込められた作品
トホホ賞：失敗作も堂々と自慢できます！
技術賞：高度なハンドメイド技術が光る作品
デザイン賞：美しい・素敵なデザインの作品
応募概要
募集期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
応募方法：
簡単３ステップ！
↓詳しくはこちらのページから
https://www.company.babycome.jp/handmadecontest
対象作品：
妊娠・子育て中に作ったハンドメイド作品なら何でもOK！保育園バッグ、子ども服、ぬいぐるみ、アクセサリー、インテリア雑貨など、ジャンルは問いません。「ちょっと自慢したい作品」から「お蔵入りしていた作品」まで、どんな作品でも大歓迎です。
受賞賞品：
各賞受賞者に
- QuoカードPay 1,000円分
- 副賞（内容は順次発表予定）
受賞者発表：
- 2025年10月中旬予定
- Zoomによるオンライン授賞式で発表
なぜ今、ハンドメイドコンテストなのか？
ベビカムが2025年7月に実施したハンドメイドに関するアンケート調査では、多くのママ・パパがハンドメイドに興味を持ち、実際に作品作りを楽しんでいることが判明しました。また、レーザーカッターのような新しいハンドメイドツールへの関心も高いことがわかりました。
↓アンケート調査のリリースはこちら
https://www.company.babycome.jp/post/handmadeq
そこで、「みんなのハンドメイドFES 2025」を開催することを決め、その一環として、本コンテストでは、「想いやエピソードを共有して、みんなでハンドメイドの楽しさを広げよう」というメッセージを大切に、ママ・パパ同士がお互いの体験から学び、刺激を受け合えるコンテストとしました。
参加者へのメッセージ
「妊娠中に作ったよだれかけ」「パパが頑張って組み立てた本棚」「ママが作ったクリスマスオーナメント」「途中で挫折した手編みセーター」「自分のためのアクセサリー」など、大きな作品から小さな作品まで、自信作から失敗作まで、あなたの"とっておき"をぜひ投稿してください。
