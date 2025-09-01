「ワンダ」PETボトルコーヒー　日本全国の名所や名物を描く「はじまりラベル」10月14日発売

アサヒ飲料株式会社

　アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、PETボトルコーヒー『ワンダ クリアブラック』『ワンダ ロイヤルラテ』に日本全国の魅力的な名所や名物をパッケージに描いた「はじまりラベル」を10月14日から発売します。



　「はじまりラベル」は、日本の名所として有名な和歌山県の熊野那智大社「那智の滝」、那智山青岸渡寺「三重塔」や初日の出スポットである千葉県の犬吠埼などをデザインすることで、気持ちの良いはじまりのきっかけづくりができればという思いから企画しました。『ワンダ クリアブラック』で24都道府県12種類※、『ワンダ ロイヤルラテ』で24都道府県12種類（※）を展開します。




　ワンダメンバーズクラブでは、9月1日から全国の「はじまりごはん」が当たるキャンペーンを展開します。「はじまりごはんキャンペーン」は、メンバーズクラブのポイントをためて応募すると、日本全国の名産品の中からワンダメンバーズクラブ会員１万人以上の投票で選ばれた、「自分のカラダやココロに何かをはじめるためのパワーをくれる」はじまりごはんが当たる企画です。「はじまりラベル」の二次元コードを読み込むとオリジナルデザインのスタンプもたまります。



　「ワンダ」ブランドは「気持ちの良いはじまりが、未来を創り出す原動力になる」をパーパスに、生活者の皆さまの「気持ちの良いはじまり」のきっかけになることを目指しています。本商品の展開を通してお客さまの「気持ちの良いはじまり」に寄り添い、日常の中の「はじまり」のシーンに選ばれるブランドとなることで、さらなる飲用機会の創出を図ります。



【商品概要】




　



『ワンダ クリアブラック』はじまりラベル・東京

『ワンダ ロイヤルラテ』はじまりラベル・東京

　


【キャンペーン概要】


キャンペーン名：日本全国のはじまりごはんキャンペーン


実施期間　　　　　　：第1弾：2025年9月1日～12月31日/第2弾：2026年1月2日～3月31日


対象商品　　　　　　：SOT缶・ボトル缶・PETボトルを含む「ワンダ」全商品


応募方法　　　　　　：１.ワンダメンバーズクラブに登録


　　　　　　　　　　　２.対象商品に付いている二次元コードを読み取ることでポイント獲得


　　　　 　　　　　　３.ポイント数ごとに景品が抽選で当たるキャンペーンに応募が可能




景品・当選者数　　　：第1弾【通常コース】各40名/【ゴールドランク限定コース】各20名


　　　第2弾【通常コース】各40名/【ゴールドランク限定コース】各20名


　　　※ゴールドランクの方は２エリアの景品を選べる


景品　　　　　　　　：ワンダと日本全国のコーヒーユーザーが厳選した、日本各地のはじまりごはん


　　　　　　　　　　　・参加者は各エリアの中から、応募コースに応じて好きなエリアの景品を1品


　　　　　　　　　　　　もしくは2品選択


　　　　　　　　　　　・第1弾では北海道・東北・関東・中部の全4種、第2弾では近畿・中国・四


　　　　　　　　　　　　国・九州・沖縄の全5種より選択


　　　　　　　　　　　※景品選定方法


　　　　　　　　　　　・「ワンダ」が選んだ47都道府県の名産品から「自分のカラダやココロに何


　　　　　　　　　　　　かをはじめるためのパワーをくれる」メニューを「はじまりごはん」とし


　　　　　　　　　　　　て、コーヒーユーザー１万人が投票


　　　　　　　　・全国を９エリアに分け、各エリアの候補の中でもっとも「はじまりごは


　　　　　　　　　　　　ん」にふさわしい１品を選出


キャンペーンURL　　：https://wonda.spexperts.jp/


キャンペーン問い合わせ先：ワンダメンバーズクラブ　キャンペーン事務局


　　　　　　　　　　　　　TEL: 0120-075-163（フリーダイヤル）


　　　　　　　　　　　　　受付時間：9：00～17：00


　　　　　　　　　　　　　　※土・日・祝日・年末年始を除く