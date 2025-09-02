学校法人 大麻学園 四国医療専門学校『はり・きゅう・マッサージ 無料体験イベント』
四国医療専門学校 鍼灸マッサージ学科・鍼灸学科では、『はり・きゅう・マッサージ』啓蒙活動イベントを実施しております。今年は商業施設にお越しの方に対して、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有する教員が、無料で鍼灸・マッサージ施術を行ないます。暑い日が続く中、日頃の疲れを鍼灸・マッサージで癒しませんか。
日 時：令和7年9月5日（金）11:00～15：00
会 場：ゆめタウン丸亀 フードコート横（香川県丸亀市新田町１５０）
内 容：（1）鍼灸体験（10分）：体の状態に合わせた「貼るタイプの鍼」と「火を使わないお灸」
（2）マッサージ体験（10分）：部位（頚肩、腰など）を選べるマッサージ
（3）イベント体験参加特典：附属鍼灸治療院で使用できる割引券プレゼント
お問合せ：四国医療専門学校 鍼灸マッサージ・鍼灸学科
TEL：0877-41-2310 ※平日10：00～18：00
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328613&id=bodyimage1】
配信元企業：学校法人大麻学園
