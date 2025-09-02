KOBE AUTUMN FESTIVAL2025
開催趣意概要
神戸のまちは、山と海に囲まれ開港以来、様々な異文化を取り入れながら神戸のまちは人々を魅了するまちとして栄え、自然の美と都市の快適さが調和した山紫水明な都市として発展してきました。豊かな観光資源や異国情緒あふれる景観を活かした「神戸ブランド」と同調する神戸市内外の新しい魅力や文化に触れる機会として、第4回「KOBE AUTUMN FESTIVAL」を開催します。
「KOBE Voyage～繋げよう・神戸の魅力～」をテーマに、複数の場所で神戸の文化、ファッション、美食を発信し、「神戸の魅力」を感じてもらえるイベントを行います。神戸市街地を対象とした企画・イベントを開催し、来場者の皆様がより神戸のまちを好きになる体験をしていただく事が神戸のまちの回遊性を向上させ、地域の発展や経済の活性に繋がります。
配信元企業：一般社団法人神戸青年会議所
