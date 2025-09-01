起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」で起業を目指す“チャレンジャー”を募集します！

神奈川県

県では、地域発の起業家を次々と生み出す「HATSU 起業家支援プログラム」により、有望な起業 準備者（チャレンジャー）に対して事業化の実現に向けた伴走型集中支援を行うことにより、起業 家の創出を促進しています。本日から、厚木市内の起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」で起業を目指すチャレンジャー（令和７年度後期）の募集を開始します。

- 「AGORA Hon-atsugi」チャレンジャー（令和７年度後期）の募集について

対象：県内で起業し、斬新な発想や技術による新しいビジネスアイデアの事業化に取り組む方

支援期間：令和７年11 月上旬から令和８年３月まで（成果発表会を令和８年３月上旬に開催予定）

支援内容：

‧起業に必要なスキルを学べる講座の開催

‧オンライン学習コンテンツ（事業計画の作成方法など）の無料利用

‧専門家による事業化に向けたメンタリング

‧先輩起業家や地域企業との交流機会の提供

‧「AGORA Hon-atsugi」における活動拠点（席）の無料利用（支援期間中に限る）

‧起業に関する県等の支援情報の提供

‧会社設立時の登録免許税の減免や県の「創業支援融資」の貸付利率及び信用保証利率の引き下げ等の 優遇（厚木市の特定創業支援等事業※に認定済み）

※詳細は厚木市のホームページを御覧ください。

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/9/6724.html

募集人数：10名程度

募集期間：令和７年９月１日（月曜日）14 時から 10 月６日（月曜日）9 時まで

詳細・申込：https://www.agora-office.com/post/20250901

- 【参考１】HATSU 起業家支援プログラム

県内の３つの拠点（鎌倉、厚木、小田原）において、起業を目指す有望な起業準備者に対し、専門家によるメンタリングや先輩起業家との交流機会の提供等の伴走型集中支援（チャレンジャー制度）を行う支援プログラムを実施し、かながわ発の起業家の創出と各地域における起業家コミュニティの形成に取り組んでいます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/hatsu/support-program.html

- 【参考２】起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1215_1_3fa6bd37df4f4bf4613a61d41a7fb127.jpg?v=202509020856 ]

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井

電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野

電話 045-210-5636