みなトクPAY×メトポ　アンケートに回答してメトポを当てよう！キャンペーンを実施します！

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、港区商店街振興組合連合会が運用する港区版デジタル地域通貨「みなトクPAY」と連携し、「みなトクPAY×メトポ アンケートに回答してメトポを当てよう！キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、みなトクPAYアプリをダウンロードしたメトロポイントクラブ（愛称「メトポ」、以下「メトポ」）会員の方の中から抽選で100名様にメトポ3,710（“みなと”）ポイントをプレゼントいたします。

メトポとは、あらかじめ登録いただいたPASMOで当社線をご利用いただくと、乗車日数や回数等に応じてポイントを進呈するサービスです。貯まったポイントは10ポイント＝10円単位でPASMOにチャージ可能なほか、ANAのマイルやnanacoポイントにも交換できます。2018年3月のサービス開始以降、2025年7月末時点で95万人を超えるお客様に登録いただいています。

※メトポに関する詳細はメトポＷＥＢサイト（ https://www.metpo.jp ）をご覧ください。

※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

本キャンペーンでは、メトポにPASMOを登録していただいており、キャンペーン対象期間にみなトクPAYアプリ内に掲載されるアンケートから応募いただいたお客様の中から、抽選で100名様にメトポ3,710（“みなと”）ポイントをプレゼントします。この機会にメトポに登録してみてはいかがでしょうか。

本キャンペーンは、港区の地域通貨である「みなトクPAY」と、東京メトロのポイントサービスである「メトポ」が初めて連携する取り組みとなります。複数の東京メトロ線が通る港区の「みなトクPAY」と、多くの会員を有する「メトポ」が連携することで、「みなトクPAY」の利用者拡大を図り、お客様による東京メトロ線のご利用を促進、地域経済の活性化に貢献してまいります。

みなトクPAY×メトポ 連携キャンペーン実施概要

１ キャンペーン内容

（１）応募期間

2025年9月22日（月）～2025年10月31日（金）

（２）応募条件

ア 応募期間終了までに、メトポに会員登録していること

イ 応募期間終了までに、メトポにPASMOを登録していること

※応募期間中に新しくメトポに登録頂いた方も対象です。

※すでにメトポ会員でPASMOを登録いただいている方は、上記ア、イの手続きを行っていただく必要はございません。

ウ 応募期間中に、みなトクPAYアプリ内に掲載されるアンケート上での応募が完了していること

みなトクPAYアプリのダウンロードはこちら（ https://minato.yomsubi.com/wp-content/uploads/2025/06/download.pdf ）

※アンケートに回答するためには、みなトクPAYアプリのダウンロードが必要です。

※アンケートは2025年9月22日（月）に公開を予定しております。

（３）賞品

メトポ（チャージ専用ポイント）3,710ポイント 100名様

（４）当選者の発表

当選者への2025年12月11日（木）のポイント付与をもって代えさせていただきます。

※予告なくポイント付与日を変更する可能性もございます。

（５）注意事項

ア おひとり様一回ご本人のみ応募可能です。

イ 当選されなかったお客様への連絡は行いません。また、当選結果に関するご質問はお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

ウ 本キャンペーンは予告なく中止・変更する場合がございます。

エ 以下の場合は、ご応募いただいても“抽選の対象外”または当選通知後であっても“当選の取消し”となる場合がございます。十分にご注意ください。

(ア) お客様によるお客様番号及び生年月日の入力間違いの場合

(イ) エントリー手続きまでにメトポ会員の会員情報の変更や退会された場合

(ウ) 権利の譲渡や転売、またそのほか悪質な行為が確認された場合

(エ) 本キャンペーンへの応募後、ポイント進呈までの間に PASMO ID 番号を変更された場合

２ メトポの登録方法

（１）メトポWEBサイト（ https://www.metpo.jp ）から会員登録を行います。

パソコン又はスマートフォンにてメトポWEBサイトから会員専用ページにアクセスし必要事項を入力します。（乗車でポイントを貯めるには、PASMOの登録が必要です。）

（２）メトポ会員サイトやPASMOアプリ（モバイルのPASMOのみ）または駅の券売機でメトポにPASMOを登録します。

詳しい登録方法はメトポWEBサイト内の「登録方法」（ https://www.metpo.jp/register/ ）をご確認ください。

３ お問い合わせ先

（１）本キャンペーンに関するお問い合わせ

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

（２）みなトクPAYに関するお問い合わせ

みなトクPAYコールセンター TEL:0120-19-3710

４ 個人情報の取り扱い

個人情報の取扱いについては、東京メトロ個人情報保護方針（ https://www.tokyometro.jp/privacy/ ）及びメトポ会員規約（ https://www.metro-point-club.jp/mp/contents/wb1014/metpo_rule.html ）に従います。

（参考：みなトクPAYについて）

港区のたのしさを、もっと増やしていく。そして、もっと多くの人へ届けていく。

そのような想いから誕生した新しいキャッシュレスサービス「みなトクPAY 」。

これまでもお使いいただいていた「プレミアム商品券」に加え、いつでもチャージして使える「みなトクPAYマネー」、ご利用額やイベントへのご参加で貯まる「みなトクPAYポイント」、さまざまなおトクでたのしいサービスがそろったアプリです。

働く人も、暮らす人も、遊びにくる人も。ぜひ、ご利用ください。

