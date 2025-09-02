人気メイクアップアーティストmifuneが手がける、スキンケアブランド「m_f_n」が 4周年を迎え、肌土台を美しく引き上げる次世代セラムを大幅リニューアル。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328472&id=bodyimage1】
メイクアップアーティスト・美舟（MIFUNE）が手がけるスキンケアブランド「mfntokyo（エムエフエヌ トウキョウ）」は、ブランド誕生から4年目を迎え、代表作「オールインワンモイストバランシングセラム」を大幅にリニューアルし2025年9月2日、新発売いたします。
デビューから4年の歳月を経て、たくさんのご愛用者様の声をもとに処方を見直した本製品は、日々のスキンケアやメイク前に使用することで肌土台を整え、メイクが崩れにくい素肌印象へと導くオールインワンケア兼マルチセラムです。
この度、従来から支持を得てきた主力成分はそのままに、新たに「エイジングサインへのアプローチ*」と「72時間の潤い持続力」を強化。デザインも一新し、さらに頼れる存在へと進化しました。
25年以上にわたり、国内外のファッション＆ビューティーの最前線で、2万人以上のモデルや女優、美容クライアントの肌に触れてきた美舟。
その経験から導き出された「素肌が本当に求めるケア」が、このリニューアル版に結実しています。日本発の先端バイオサイエンスから生まれた成分「ダチョウ抗体（*ダチョウ卵黄抽出成分）」に加え、海洋由来成分ナンノクロロプシス、そして72時間潤いをキープする植物由来成分ペンタバイティン（R）を新たに融合。
厳選された成分を肌（角質層）へ届ける独自のリポソーム技術によって、肌を守り、育み、引き上げる多角的なアプローチを実現しました。
自分自身を静かに整えるための時間。触れた瞬間に研ぎ澄まされる感覚とともに、その人がまとう“気配”までも美しくアップデートする、次世代のスキンケア体験をお届けします。
* 年齢に伴う、肌の乾燥やキメの乱れを整えること。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328472&id=bodyimage2】
「守る」「育てる」「引き上げる」-- そのすべてを、この1本に。
忙しい日々の中でも、肌は静かに、確かに応えてくれる。
目指したのは、そんな“変化の兆し”がふと訪れるようなスキンケア。
触れた瞬間、五感に響く澄みわたる感触。そしてその人がまとう“気配”までも、美しくアップグレードしてくれる。4年目を迎えたmfntokyoが、未来の素肌へと導きます。
●海の叡智が息づく、新エイジングケア成分 「ナンノクロロプシスを新配合」
地球最古の植物プランクトンのひとつ「ナンノクロロプシス」
紫外線や乾燥など過酷な環境にも適応してきた、その驚異的な生命力が、肌本来の強さと美しさを呼び覚まします。
新たに加わったこの海洋由来成分は、外的ストレスにさらされやすい現代の肌に寄り添いながら、肌印象にハリと透明感をもたらします。豊富に含まれるビタミン、オメガ3脂肪酸、カロテノイドといった美肌栄養素が角質層までじんわりと浸透し、年齢による肌印象の変化にアプローチ。
輪郭が引き締まり、内側からあふれるような艶と輝きを宿した印象に。
美しさを育む“海の叡智”が、あなたを次のアンチエイジング体験へ誘います。
●72時間、潤い続く。高保湿成分【ペンタバイティン（R）を新配合】
肌の水分保持に欠かせない天然保湿因子（NMF）に着目し、植物由来の高機能保湿成分「ペンタバイティン（R）」を新配合。
うるおいが72時間持続*1、肌と親和性の高い構造で、角層のすみずみまで深いうるおいを届け、使うたびに乾燥しにくい肌環境へと整えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328472&id=bodyimage2】
