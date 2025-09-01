【（株）ジェイアール西日本デイリーサービスネット】9月10日（水）、JR大阪駅桜橋口改札内に「エーワンベーカリー」をオープンします！
9月10日（水）、JR大阪駅桜橋口改札内セブン-イレブン左に、エーワンベーカリーをオープンします。電車の乗り換え等でも気軽に立ち寄れる便利なロケーションで、皆さまに愛されるパン・スイーツ等をご提供します。
丁寧に焼き上げたパンに加えて、スイーツやサンドイッチを豊富にご用意しております。
皆さまにお会いできる日を、心よりお待ちしております。オープン時にセールも実施予定です。ぜひ、お立ち寄りくださいませ。
１．店舗イメージ・店舗位置図
▲上記画像の１.（※当社HPから引用）
２．販売商品(*金額は税抜金額)
▲メイン商品
商品名：自家製ビーフカレーパン
売価：269円
2025年カレーパングランプリ最高金賞受賞
大きめの牛肉がゴロゴロ入った、食べごたえ抜群の「自家製ビーフカレー」スパイスの香りがふんわり広がり、程よい辛さでクセになる美味しさ！大人からお子さままで幅広く人気の一品です。
▲おすすめ商品
商品名：ごく旨シュー
売価：204円
一番人気のごく旨シューをはじめ、気軽に楽しめるスイーツも取り揃えています。ちょっとしたおやつ・手土産にはいかがですか？また、大切な人への贈り物にもぜひ！
素材にこだわったスイーツを、ぜひご自宅やお出かけ先でお楽しみください。
◆オープンセール
１. 9月10日(水)から13日(土)までの4日間
通常1個130円(税込)の「チーズロール」を、特別価格100円(税込)でご提供します。
２. 9月14日(日)から16日(火)までの3日間
メイン商品の「自家製ビーフカレーパン」通常1個290円(税込)を、特別価格240円(税込)でご提供します。
３. 500円(税込)以上購入のお客様
次回ご来店時にご利用になれる、100円引きチケットを配布します。(先着3,000名様)
※チケットの使用可能期間：9月17日～10月17日
３．店舗概要
【店舗名】
エーワンベーカリーJR大阪駅桜橋口店
【開業日時】
9月10日（水）7:00
【所在地】
JR大阪駅 桜橋改札口改札内
【住所】
大阪市北区梅田3丁目1番1号
【営業時間】
年中無休 7:00～21:00
【販売商品】
パン、スイーツ、サンドイッチなど
【運営会社】
株式会社エーワンベーカリー（大阪市北区南森町2丁目4番12号）
４．「エーワンベーカリー」とは
1948年に大阪市北区南森町の地で創業して以来、パンや洋菓子を常に最高の材料と技術で、お客様に喜んでいただける商品作りに取り組んでいます。製造・販売・お客様へのサービスを通じて、感動を与える美味づくりをお届けしております。
ＵＲＬ：https://a-1bakery.co.jp/