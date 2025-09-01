【（株）ジェイアール西日本デイリーサービスネット】9月10日（水）、JR大阪駅桜橋口改札内に「エーワンベーカリー」をオープンします！

西日本旅客鉄道株式会社

9月10日（水）、JR大阪駅桜橋口改札内セブン-イレブン左に、エーワンベーカリーをオープンします。電車の乗り換え等でも気軽に立ち寄れる便利なロケーションで、皆さまに愛されるパン・スイーツ等をご提供します。


丁寧に焼き上げたパンに加えて、スイーツやサンドイッチを豊富にご用意しております。


皆さまにお会いできる日を、心よりお待ちしております。オープン時にセールも実施予定です。ぜひ、お立ち寄りくださいませ。




１．店舗イメージ・店舗位置図





▲上記画像の１.（※当社HPから引用）

２．販売商品(*金額は税抜金額)　



▲メイン商品　

商品名：自家製ビーフカレーパン


売価：269円


2025年カレーパングランプリ最高金賞受賞


大きめの牛肉がゴロゴロ入った、食べごたえ抜群の「自家製ビーフカレー」スパイスの香りがふんわり広がり、程よい辛さでクセになる美味しさ！大人からお子さままで幅広く人気の一品です。






▲おすすめ商品

商品名：ごく旨シュー


売価：204円


一番人気のごく旨シューをはじめ、気軽に楽しめるスイーツも取り揃えています。ちょっとしたおやつ・手土産にはいかがですか？また、大切な人への贈り物にもぜひ！


素材にこだわったスイーツを、ぜひご自宅やお出かけ先でお楽しみください。








◆オープンセール


１. 9月10日(水)から13日(土)までの4日間


通常1個130円(税込)の「チーズロール」を、特別価格100円(税込)でご提供します。




２. 9月14日(日)から16日(火)までの3日間


メイン商品の「自家製ビーフカレーパン」通常1個290円(税込)を、特別価格240円(税込)でご提供します。




３. 500円(税込)以上購入のお客様


次回ご来店時にご利用になれる、100円引きチケットを配布します。(先着3,000名様)


※チケットの使用可能期間：9月17日～10月17日



３．店舗概要


　【店舗名】


　　　　　エーワンベーカリーJR大阪駅桜橋口店


　【開業日時】


　　　　　9月10日（水）7:00


　【所在地】


　　　　　JR大阪駅　桜橋改札口改札内


　【住所】


　　　　　大阪市北区梅田3丁目1番1号


　【営業時間】


　　　　　年中無休　7:00～21:00


　【販売商品】


　　　　　パン、スイーツ、サンドイッチなど


　【運営会社】


　　　　　株式会社エーワンベーカリー（大阪市北区南森町2丁目4番12号）




４．「エーワンベーカリー」とは


1948年に大阪市北区南森町の地で創業して以来、パンや洋菓子を常に最高の材料と技術で、お客様に喜んでいただける商品作りに取り組んでいます。製造・販売・お客様へのサービスを通じて、感動を与える美味づくりをお届けしております。


ＵＲＬ：https://a-1bakery.co.jp/