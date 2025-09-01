「P北斗の拳 暴凶星」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2025年9月1日（月）より、サミー株式会社の「P北斗の拳 暴凶星」アプリを配信いたします。

■暴凶星、現る。

「P北斗の拳 暴凶星」が777TOWN.netに登場！

継続率約75%の拳王RUSHや、最大報酬9,000個の特闘など、暴凶星の名に恥じない出玉性能を忠実再現！

覇道を極めた剛拳スペックを、777TOWN.netで思う存分お楽しみください！

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証GT-706 (C)Sammy

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

・20周年特設サイト：https://www.777town.net/campaign/anniversary20/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■P北斗の拳 暴凶星導入記念！有料会員登録キャンペーン

・期間：9月1日（月）0:00～9月30日（火）23:59

上記期間中、有料会員登録しログインされた方を対象に、通常STAGEと真剣STAGEで使える厳選アイテムが貰える有、料登録キャンペーンを実施します！

詳しくはゲーム内のお知らせをご覧ください。

