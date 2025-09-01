教えてください！高槻市のお気に入りのパン屋さん！「BOTTOパンキャンペーン」開催！
大阪府高槻市はお気に入りのベーカリー・パン屋さんを募集する「BOTTOパンキャンペーン」を9月１日からスタートします。
グルメサイトの百名店に選ばれた有名店をはじめとした人気のベーカリー・パン屋さんが集まる高槻は まさにパン・パラダイス ！その高槻市で、皆さんのお気に入りのお店を募集する「BOTTO パンキャンペーン」が令和7 年9 月30日（火曜）まで開催されます。皆さんおすすめのベーカリー・パン屋さんをぜひ教えてください！
高槻市では地域資源をジャンルで絞り、高槻に深く“BOTTO（没頭）”できる魅力を発信する観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開しており、今回はカレー・ヌードルに続くグルメ企画第3 弾として、パン好きに向けた「BOTTOパン」のキャンペーンとして、実施されます。
また、キャンペーン応募者の中から抽選で30 名に「オリジナルバターナイフ」をプレゼントします。
投稿があったお店は、BOTTOたかつき公式ホームページで、「BOTTOパンマップ」としてGoogleマイマップで後日公開します。
この機会に自分のお気に入りのパン屋さんを発信するもよし、気になるパン屋さんを探して実際に訪れてみるもよし。あなたのパンライフを楽しむきっかけとして「BOTTOパンキャンペーン」にぜひご参加ください。
【キャンペーン概要】
実施期間
令和7年9月１日から9月30日（火）まで
参加方法
下記Xかアンケート（Googleフォーム）から参加いただけます。
X（旧Twitter）
1.Xアカウント「【高槻市公式】BOTTOたかつき(https://x.com/Botto_Takatsuki)」をフォロー
2.ハッシュタグ「#BOTTOパン」をつけて、投稿
アンケート（Googleフォーム）
以下アンケートページから回答
アンケートはこちら :
https://forms.gle/8KYpPtzDVbVaUFGo8
プレゼント
投稿していただいた中から抽選で30名様に「オリジナルバターナイフ」をプレゼント
※写真はイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。
結果発表
投稿があった店舗をまとめた「BOTTOパンマップ」をGoogleマイマップで作成します。
たくさんのご応募、お待ちしています。
【関連ページ】
BOTTOたかつき公式ホームページ :
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/
BOTTOたかつきYouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCrH6DDW-zRXJSVccVZ0IzVA
株式会社ポニーキャニオンは、令和７年度高槻市観光プロモーション業務の一環として、本件を企画・制作しています。