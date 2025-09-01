教えてください！高槻市のお気に入りのパン屋さん！「BOTTOパンキャンペーン」開催！

株式会社ポニーキャニオン

大阪府高槻市はお気に入りのベーカリー・パン屋さんを募集する「BOTTOパンキャンペーン」を9月１日からスタートします。

グルメサイトの百名店に選ばれた有名店をはじめとした人気のベーカリー・パン屋さんが集まる高槻は まさにパン・パラダイス ！その高槻市で、皆さんのお気に入りのお店を募集する「BOTTO パンキャンペーン」が令和7 年9 月30日（火曜）まで開催されます。皆さんおすすめのベーカリー・パン屋さんをぜひ教えてください！

高槻市では地域資源をジャンルで絞り、高槻に深く“BOTTO（没頭）”できる魅力を発信する観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開しており、今回はカレー・ヌードルに続くグルメ企画第3 弾として、パン好きに向けた「BOTTOパン」のキャンペーンとして、実施されます。

また、キャンペーン応募者の中から抽選で30 名に「オリジナルバターナイフ」をプレゼントします。

投稿があったお店は、BOTTOたかつき公式ホームページで、「BOTTOパンマップ」としてGoogleマイマップで後日公開します。

この機会に自分のお気に入りのパン屋さんを発信するもよし、気になるパン屋さんを探して実際に訪れてみるもよし。あなたのパンライフを楽しむきっかけとして「BOTTOパンキャンペーン」にぜひご参加ください。

【キャンペーン概要】

実施期間

令和7年9月１日から9月30日（火）まで

参加方法

下記Xかアンケート（Googleフォーム）から参加いただけます。

X（旧Twitter）

1.Xアカウント「【高槻市公式】BOTTOたかつき(https://x.com/Botto_Takatsuki)」をフォロー

2.ハッシュタグ「#BOTTOパン」をつけて、投稿

アンケート（Googleフォーム）

以下アンケートページから回答

アンケートはこちら :https://forms.gle/8KYpPtzDVbVaUFGo8

プレゼント

投稿していただいた中から抽選で30名様に「オリジナルバターナイフ」をプレゼント

※写真はイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。

結果発表

投稿があった店舗をまとめた「BOTTOパンマップ」をGoogleマイマップで作成します。

たくさんのご応募、お待ちしています。

【関連ページ】

BOTTOたかつき公式ホームページ :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/

BOTTOたかつきYouTube :https://www.youtube.com/channel/UCrH6DDW-zRXJSVccVZ0IzVA

株式会社ポニーキャニオンは、令和７年度高槻市観光プロモーション業務の一環として、本件を企画・制作しています。