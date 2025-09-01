¡ØSTORY¡Ù10·î¹æ¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£¥íー¥µ¤µ¤ó¤¬ÂçÆÃ½¸¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª ¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Ä«¤Î»þÃ»¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¡×
¡ÒTOPIC£±.¡Ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂçÆÃ½¸¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥ª¥·¥ã¥ì¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¤ÇÄ«¡¢¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¿Í¤¬°ìÆü¤Ë²¼¤¹·èÃÇ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È35,000²ó¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤â¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤«¤éÉþ¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÁª¤Ù¤ì¤Ð¡¢°ìÆü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¤°¤ó¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¡ßÂ¸µ¤Î¥»¥Ã¥È²½¡¢¿§¤ò¤Û¤Ü¹õ¤Ë¸ÇÄê²½¡¢16À³Ê¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¤Ê¤É¡¢¥³ー¥ÇÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤¹Tips¤ò¾Ò²ð¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò»Å¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î"¹ç³Ê¥³ー¥Ç"¤ËºÇÃ»¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÒTOPIC£².¡ÓÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¡Ö¤¿¤áÂ©¡Ä¡Ä¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢»ä¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ëÉþ¡ª
»Å»ö¤ä²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¹¤éÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¤¤¤½÷É÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉþ¤ä¾®Êª¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢µ¤»ý¤Á¤â¥³ー¥Ç¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢½÷¤Ã¤×¤ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥Õー¥×¥Ô¥¢¥¹¡Ä¡Ä¡£Áõ¤¤¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤ª¼é¤ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒTOPIC£³.¡Ó¡ÚJunior STORY¡Û¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈËÙÊÆÍºÅÍ¤µ¤ó¡ÖËÍ¤¬À¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡×
Åìµþ¡¦¥Ñ¥êÎ¾¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¤µ¤ó¤¬¡ØSTORY¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢À¤³¦¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËÙÊÆ¤µ¤ó¤È»×½Õ´ü¥¥Ã¥º¤Î¶¦±éÆ°²è¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡ÒTOPIC£´.¡Ó¡ÖÄ¶ÀäÃË»Ò¿Þ´Õ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ìù¹¨ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò¹µ¤¨¤¿Hey! Say! JUMP¤«¤é¡¢ºÇÇ¯Ä¹¡¦Ìù¹¨ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÉñÂæ¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¼ç±éÉñÂæ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ìù¤µ¤ó¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
【雑誌詳細】
『STORY』2025年10月号
発売:光文社
発売日:2025年9月1日(月)
価格:定価1,000円(税込み)
