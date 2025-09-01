ファッションサブスク ”アナザーアドレス″／2025年秋冬、新規に11ブランドの取り扱いを9月１日（月）より開始！入会キャンペーンを同時開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、秋冬に備えて快適におしゃれを楽しんでいただきたいという想いから2025年秋冬アイテムより新ブランドの取り扱いを9月1日(月)より開始いたします。同時に秋限定のキャンペーンを実施いたします。

2025年秋冬より新規に11ブランド取り扱い開始！

今回新たに加わる11ブランドは、レディースブランドでは、洗練されたデザインが国内外問わず大人気のJIL SANDER(ジルサンダー)、上質な素材とデザインで大人の女性に人気な Pheeta(フィータ)、ASAUCE MELER(アソースメレ)、遊び心のあるデザインが魅力的な YOLO (ヨロ）など洗練されたブランドの取り扱いを開始いたします。2025年春夏からメンズのみ取り扱いを開始していたBrooks Brothers(ブルックスブラザーズ)は今シーズンよりレディースの取り扱いもスタートいたします。

メンズブランドでは、23SSよりスタートした注目の KYOU(キョウ)や、シーズン・トレンド・年齢問わず上質なモノ創りをすることを提案するUNIVERSAL PRODUCTS(ユニバーサルプロダクツ)、着こなしのルールや世代観にとらわれない新しいスタイルを提案しているnuterm(ニューターム)などがレンタルいただけるようになります。

また、レディース・メンズ共に芸術的な柄の組みあわせや巧みな色使いが特徴的なKENZO(ケンゾー)の取り扱いを開始し、昨年度アナザーアドレスの衣類循環アップサイクルプロジェクト「roop」に参画いただいたブランドからレディースはKoH T(コーティー)、メンズはBODYSONG.(ボディソング)の通常アイテムの取り扱いを開始いたします。

秋の入会キャンペーンの開催をスタート！

9月30日（火）までに入会したお客様限定、お得な特典をご用意いたしました。お出かけやご旅行、ビジネスからパーティ―まであらゆるシーンに合わせてアナザーアドレスで新しいファッションライフを初めてみませんか？

■キャンペーン内容

2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）の期間中にクーポンコードをご入力の上、新規でプランにお申込みいただくと、初月のご利用料金が割引されます。



クーポンコード ： NEW2509

キャンペーン期間： 2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）23:59まで

※クーポンコードをコピーして、プランお申込みの際にご入力ください。

●スタンダードプラスプラン

月レンタルアイテム数：毎月5アイテム

初月5,000円オフ (決済金額 17,000円(税込))



●スタンダードプラン

月レンタルアイテム数：毎月3アイテム

初月5,000円オフ (決済金額 7,430円(税込))

※アイテムのレンタル料・往復の送料・クリーニング代込の料金プランです。

※月額プランの休会や再開はマイページからいつでもご変更いただけます。

※ライトプランは本キャンペーンの対象外となります。

AnotherADdress（アナザーアドレス）とは

440を超える、Maison Margiela, MARNI, Y’s, beautiful people, Theory, ADORE といったデザイナー ブランドの中から自由に選んでレンタルできる百貨店業界初のファッションサブスクリプションサービス。2023年3月より、ウィメンズ・メンズのどちらにも対応。2023年９月より、現代アート取り扱いを開始し、2025年6月より法人向けサービス「AnotherADdress.biz」を開始し事業を拡大している。



▼AnotherADdress(アナザーアドレス)公式サイト

https://www.anotheraddress.jp/