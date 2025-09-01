あい公式YouTubeチャンネル「こころをほぐす愛ch」登録者数1万人突破！

株式会社あい・グループこころをほぐす愛ch 登録者10000人突破

「こころをほぐす愛ch」は、「あい鍼灸院・接骨院」の先生が、お家でできる簡単なストレッチやセルフケア方法を中心に配信しているチャンネルです。日常のちょっとした隙間時間で取り入れられる健康法を紹介しており、多くの視聴者の皆さまから支持をいただいております。



「こころをほぐす愛ch」

https://youtube.com/@ai-medical?feature=shared

おすすめ動画

症状に効くストレッチから、日々のストレッチまで、幅広く配信しています。

【症状に効く】1日10秒ストレッチ 寝違え解消ストレッチ

https://youtu.be/CReNPk_Pweg

寝違え解消ストレッチ

【日々のストレッチ】寝る前3分 身体を整える快眠ストレッチ

https://youtu.be/8nLWfcrbiwU

身体を整える快眠ストレッチ

YouTube全体において、登録者数が1万人を超えるチャンネルは全体のわずか上位2～3％といわれています。当チャンネルがその中に入ることができたのは、日頃よりご覧いただいている皆さまのお力添えの賜物です。



今後も「こころをほぐす愛ch」では、皆さまに“あいされる”コンテンツをお届けし、心と身体の健康をサポートしてまいります。

まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひこの機会にご覧ください。

会社概要

株式会社あい・グループ

会社名：株式会社 あい・グループ

URL：https://www.ai-medical.co.jp/

所在地：〒543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐3-2-17 コモド上汐ビル702

TEL：06-6775-0222

設立：平成17年9月21日（創業昭和51年）

代表取締役社長：伊藤 勇二

資本金：3,000万円(グループ全体8,000万)

業種：

接骨院運営／鍼灸院運営

柔整・鍼灸施術療養費請求代行業

高度管理医療機器等販売業・貸与業(許可番号 第19N00152号)

セミナー事業