都市と自然、ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」がいよいよ始動 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 本日9月1日(月) 全体開業

野村不動産ホールディングス株式会社

野村不動産株式会社（本社：東京都港区/代表取締役社長：松尾 大作）と、東日本旅客鉄道株式会社 （本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：喜㔟 陽一）は、共同で推進している国家戦略特別区域計画の特定事業である、BLUE FRONT SHIBAURA（以下「本プロジェクト」）のツインタワーのうち南側の1棟目TOWER Sが2025年9月１日に商業エリアのグランドオープンを迎え、全体開業いたしました。

（左から）株式会社世界貿易センタービルディング 常務取締役 大志万 延也様、東急不動産株式会社 取締役 常務執行役員 宇杉 真一郎様、フェアモント東京 総支配人 カラン シン様、東京都技監 （都市整備局長兼務）谷崎 馨一様、野村不動産株式会社 代表取締役社長 松尾 大作、野村不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長 新井 聡、東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 中川 晴美、株式会社槇総合計画事務所 代表取締役 亀本 ゲイリー様、芝浦一丁目町会 会長・芝浦一丁目地区まちづくり協議会 会長 岡田 祥男様、港区立芝浜小学校 校長 宮崎 直人様

本日開業を記念し実施した開業式典では、野村不動産株式会社 代表取締役社長 松尾大作より「本プロジェクトは2018年3月国家戦略特区の認定を受けてから約7年、関係者の皆さま方から多くのご指導ご鞭撻を承り、本日BLUE FRONT SHIBAURA TOWER Ｓの開業式典を迎えられることを大変嬉しく思います。」とご挨拶いたしました。また、東京都技監（都市整備局長兼務）谷崎 馨一様からは「都は新たな長期計画である「2050東京戦略」で、東京のポテンシャルを磨き上げ、『世界が憧れる魅力あふれる都市』へと進化させることを目指しており、その実現に向けて本地区が大きな役割を担っていただけるものと、ご期待申し上げます。」とのご祝辞を頂戴しました。続いて、本プロジェクト事業関係者、芝浦一丁目地区まちづくり協議会関係者である芝浦一丁目町会 会長・芝浦一丁目地区まちづくり協議会 会長 岡田 祥男様、港区立芝浜小学校 校長 宮崎 直人様、2025年11月を目途に設立予定の共創型のまちづくり組織「芝東京ベイ協議会」関係者である株式会社世界貿易センタービルディング 常務取締役 大志万 延也様、東急不動産株式会社 取締役 常務執行役員 宇杉 真一郎様をはじめとする来賓の方々にもご登壇いただき、本プロジェクトが掲げる「都市と自然、ベイエリアと東京都心部を“つなぐ”まち」にちなみ、リボンタイドセレモニーを執り行いました。

本プロジェクトは、多様なニーズに応える、地域にひらかれた施設を目指し東京の水辺に新たな賑わいとライフスタイルを創出し、東京の都市力向上とまちの活性化を目指し、2030年度に予定するツインタワーの2棟目TOWER Ｎの竣工に向けて、引き続きまちづくりを推進してまいります。

都市と自然をつなぐ、「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」について

本プロジェクトは都心部の利便性と自然の豊かさが響き合う「TOKYO＆NATURE」を施設コンセプトに、空・海・緑との繋がりを意識した開放的な空間づくりを特徴としており、多様なニーズに応える、地域にひらかれた施設を目指していきます。TOWER Sは 主にラグジュアリーホテル、オフィス、商業店舗から構成された複合施設です。TOWER S全体の商業店舗は、飲食店を中心とする約40の商業店舗により、地域に新たな賑わいやコミュニティ醸成の舞台を提供します。本日、グランドオープンしたTOWER Sの１階から３階までの低層商業エリアは、水辺や緑に面した“まちのコミュニティハブ”をテーマとし、多様なジャンルかつクオリティの高い店舗の飲食専門店等が集結。水辺や緑とのつながりを体感できる約1,000席（店舗内客席約230席、共用席約770 席※テラス席約230席含む）の開放的な空間にて美味しい食事を楽しめます。また、オフィスユーザーだけではなく、このエリアで暮らす地域の皆さまに、一部エリアを地域のパブリックスペースとして開放し、仕事や勉強、コミュニティ形成の場として利用するなど誰もが気分に合わせて自由な時間を過ごしていただけます。

BLUE FRONT SHIBAURA「OPENING EVENT」開催について

TOWER S開業を記念し、本日から2025年9月15日（月・祝）まで、新しい水辺のライフスタイルを体感できる「OPENING EVENT」を開催しております。詳細はイベント特設ページをご覧ください

CRUSING

BLUE SIDE PICNIC

BLUE SIDE CINEMA

開催期間：2025 年9 月1 日（月）～9 月15 日（月）〔全15 日間〕

【イベント特設ページ】

URL:https://www.bluefrontshibaura.com/event/openingevent

・BLUE FRONT SHIBAURA WEB サイト

（URL: https://www.bluefrontshibaura.com/)

・BLUE FRONT SHIBAURA Instagram

・BLUE FRONT SHIBAURA LINE