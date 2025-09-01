ペット保険業界をリードする第一生命グループ、アイペット損害保険株式会社に独占インタビューを実施しました

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨）はペット保険業界をリードする第一生命グループ アイペット損害保険株式会社の代表取締役 執行役員社長 安田 敦子氏に独占インタビューを実施しました。



本インタビューでは、人財育成に対する思いやビジョン、また人財育成の一環として取り組んでいるビジネスコーチングの導入背景から効果まで幅広くお伺いしています。女性リーダーとして会社を経営する安田氏が、どのようにそのマインドを社員に浸透させているのか、ぜひご覧ください。

「その先へ」導く人財戦略

アイペット損保が描く組織と個人の成長

インタビュー動画はこちら：https://coachingtimes.jp/article/ipet_movie/

インタビュー記事はこちら：https://coachingtimes.jp/article/human-resources-strategy-at-i-pet/



【安田敦子氏 プロフィール】

安田 敦子

第一生命グループ アイペット損害保険株式会社

代表取締役 執行役員社長

製造業のリーガル部門に10年間在籍し、うち2年間はアメリカに留学。その後、コンサルティングファームに8年間勤務。フリーのコンサルタントとして活動した後、アイペット損害保険株式会社に入社。2021年から社長を務め、2025年6月で丸4期を迎える。自宅では家族と猫と共に暮らしている。

【アイペット損害保険株式会社とは】

ペットを対象とした損害保険を提供。近年、ペットの長寿化や動物医療の進歩、そしてインフレの影響により診療費が高騰する傾向にある中で、同社では飼い主が安心してペットを病院に通わせ、必要な治療を躊躇なく選択できるよう、診療費を補償する保険を提供している。

2024年に設立20周年を迎えた同社では、昨年度末に保有契約件数が97万件を超え、今や100万件に迫る勢いで成長を続けている。

※ペットは人間と異なり公的な保険制度がなく、動物病院での診療費は全額飼い主の自己負担

