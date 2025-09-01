「週刊文春」、リニューアル号発売に先駆けて超強力新連載６本を発表！ 東野圭吾、村山由佳、綿矢りさ、三宅香帆、本郷和人、そして「どうして僕が文春に...」中丸雄一も！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が発行する総合週刊誌「週刊文春」は、2025年9月4日（木）発売の2025年9月11日号から大幅リニューアル。刊行に先立ち、新連載６本のラインナップを発表しました。

◆ 新連載ラインナップ

☆東野圭吾 小説

「ガリレオ」シリーズ最新作「日常る（つづける）」

☆村山由佳 小説

文春記者も登場する問題作「ＧＡＭＥ―ゲーム―」

☆綿矢りさ これはエッセイ？ 私小説？ 著者初の試み

「りさは優雅に暮らしたい」

☆中丸雄一 どうして僕が文春で連載を...

「推して推されて」

☆三宅香帆 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で新書大賞

「令和新語採集」

☆本郷和人 書状で読み解く“共謀と裏切りの諜報戦”

「インテリジェンス関ヶ原」

◆ 「週刊文春」2025年のリニューアルについて

2025年8月28日号（8月20日発売）2025年9月4日号（8月28日発売）

1977年の5月から半世紀近く、「週刊文春」の表紙絵をご担当いただいた和田誠さんに代わり、リニューアル号からは新しい表紙となります。2025年8月28日号は、和田さんの絵が表紙となった最後の号。48年前の最初の表紙絵をアンコール掲載いたしました。そして現在発売中の9月4日号は、白紙に和田さんへのメッセージを添え、いよいよ今週発売のリニューアル号で新たなるスタートを切ります。

◆ 「週刊文春」編集長 竹田聖のコメント

「さらに面白く、より深く、もっと役に立つ雑誌になりたい」。そんな思いから、表紙の一新を機に、中身のリニューアルにも取り組みました。

新連載6本は、当代随一の人気作家、気鋭の評論家、アイドルまで多士済々の豪華ラインナップです。グラビアでも今の日本を代表する2人のスターにご登場いただきます。

そして、週刊文春ならではのスクープや調査報道もこれまで以上に精力的に続けていきます。リニューアル一発目は40ページ増！益々パワーアップする週刊文春にご期待ください。

◆ 「週刊文春」について

1959（昭和34）年4月創刊の総合週刊誌。スクープからコラム・グラビアまで幅広く旬な話題を詰め込み、「より深く知りたい」「もっと面白いものが読みたい」という読者の要望に応えつづけ、実売部数21年連続1位（総合週刊誌／ABC公査）。

◆ 雑誌情報

雑誌名：『週刊文春』2025年9月11日号

発売：2025年9月4日

定価：550円 (税込)

目次URL：https://bunshun.jp/articles/-/81785