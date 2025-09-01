「週刊文春」、リニューアル号発売に先駆けて超強力新連載６本を発表！ 東野圭吾、村山由佳、綿矢りさ、三宅香帆、本郷和人、そして「どうして僕が文春に...」中丸雄一も！

株式会社文藝春秋

　株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）が発行する総合週刊誌「週刊文春」は、2025年9月4日（木）発売の2025年9月11日号から大幅リニューアル。刊行に先立ち、新連載６本のラインナップを発表しました。


◆　新連載ラインナップ

☆東野圭吾　小説


「ガリレオ」シリーズ最新作「日常る（つづける）」　



☆村山由佳　小説


文春記者も登場する問題作「ＧＡＭＥ―ゲーム―」



☆綿矢りさ　これはエッセイ？ 私小説？ 著者初の試み


「りさは優雅に暮らしたい」



☆中丸雄一　どうして僕が文春で連載を...


「推して推されて」



☆三宅香帆　『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で新書大賞


「令和新語採集」



☆本郷和人　書状で読み解く“共謀と裏切りの諜報戦”


「インテリジェンス関ヶ原」



◆　「週刊文春」2025年のリニューアルについて


2025年8月28日号（8月20日発売）

2025年9月4日号（8月28日発売）

　


　1977年の5月から半世紀近く、「週刊文春」の表紙絵をご担当いただいた和田誠さんに代わり、リニューアル号からは新しい表紙となります。2025年8月28日号は、和田さんの絵が表紙となった最後の号。48年前の最初の表紙絵をアンコール掲載いたしました。そして現在発売中の9月4日号は、白紙に和田さんへのメッセージを添え、いよいよ今週発売のリニューアル号で新たなるスタートを切ります。


◆　「週刊文春」編集長　竹田聖のコメント

「さらに面白く、より深く、もっと役に立つ雑誌になりたい」。そんな思いから、表紙の一新を機に、中身のリニューアルにも取り組みました。


　新連載6本は、当代随一の人気作家、気鋭の評論家、アイドルまで多士済々の豪華ラインナップです。グラビアでも今の日本を代表する2人のスターにご登場いただきます。


　そして、週刊文春ならではのスクープや調査報道もこれまで以上に精力的に続けていきます。リニューアル一発目は40ページ増！益々パワーアップする週刊文春にご期待ください。



◆　「週刊文春」について

1959（昭和34）年4月創刊の総合週刊誌。スクープからコラム・グラビアまで幅広く旬な話題を詰め込み、「より深く知りたい」「もっと面白いものが読みたい」という読者の要望に応えつづけ、実売部数21年連続1位（総合週刊誌／ABC公査）。


◆　雑誌情報

雑誌名：『週刊文春』2025年9月11日号


発売：2025年9月4日


定価：550円 (税込)


目次URL：https://bunshun.jp/articles/-/81785