『マカン・マラン』シリーズ10周年記念キャンペーン

株式会社 中央公論新社

中央公論新社が発行する古内一絵さんの『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』は、2015年11月に発売され、これまで全４作品を刊行。魅力的なキャラクターが彩る温かい物語や、作中に登場する食欲をそそる料理の数々、そして西淑さんのイラストによる装丁が人気を博し、インスタ、TikTokなどSNSでも話題を呼び、現在、累計で23万部を超えるベストセラーシリーズとなっています。

刊行から10周年という節目を迎えた今年は、9月に豪華限定特別カバー版（１巻目）と10月にシリーズ5作目となる最新刊（『女王さまの休日 マカン・マラン ボヤージュ』）の刊行、そして、11月には１巻目の文庫化を予定しています。これまでのファンの皆様への感謝はもちろん、新しい読者に届けるため、さまざまなプロモーションを行って参ります。

10月の『女王さまの休日』、そして11月の『マカン・マラン』の文庫発売の際には、読者プレゼントも予定しています。この秋からの『マカン・マラン』キャンペーンをみなさまと一緒に盛り上げたいと考えていますので、ぜひご注目ください。

限定特別カバー

（１）2025年9月中旬より順次全国書店にて販売

『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』 限定特別カバー版を発売

シリーズ10周年を記念し、第一作『マカン・マラン』の豪華特別カバー版を発売いたします。ゴールドの箔押しが施された特別な１冊に仕上げました。

数量限定での重版となります。部数は１万部です。

お近くの書店にない場合は、お取り寄せが可能ですので、是非書店店頭にてご注文ください。

（内容は同じです）

（２）2025年10月21日 待望のシリーズ新作が発売！ 舞台は台湾！

『女王さまの休日 マカン・マラン ボヤージュ』が発売

マカン・マランの店主シャールと、常連客のフリーライター、さくら、そしてジャダが加わって、台湾に出向くことに。 はたしてどんなドラマが繰り広げられるのか、乞うご期待！

（３）2025年11月20日

いよいよ文庫化！ 『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』

単行本版で長らく愛された『マカン・マラン』第一作が、いよいよ文庫化いたします。

文庫化によって、また新しい読者の方に届くことを願っています。

※なお、昨今の資材費・運送費の高騰を受けて、シリーズ既刊を重版する際に、価格を1700円（+税）に改定いたします。苦渋の決断ではございますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。