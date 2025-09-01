¡Ö¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·0±ß¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～ÂÐ¾ÝÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¤Ç¡¢´ðËÜÎÁ¶â2¥«·îÊ¬¤ò0±ß¤Ë¡ª～
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆü¤«¤é2025Ç¯12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¤Ç´ðËÜÎÁ¶â£²¥«·îÊ¬¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·0±ß¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ø¿·¤¿¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ä°úÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´û¤Ë¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò2024Ç¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬¼Â±éÈÎÇä·Á¼°¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¤ªÆÀ¤Ê¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¤ä¡¢Â¾¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¤ªÀÚÂØ¤¨¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¡Ö¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·0±ß¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤Î³µÍ×¢ä
¢£ÆÃÅµ£±.¡Ö´ðËÜÎÁ¶â¤Î³ä°ú¡×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤Î¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ê·×8¥×¥é¥ó¡Ë¢¨£±¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´ðËÜÎÁ¶â2¥«·îÊ¬¢¨2¤ò0±ß¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡Ü£å¤Í¤Ã¤È¥Ð¥ê¥åー¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡Ü¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ð¥ê¥åー¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡Ü¥Ê¥¤¥È¡õ¥Û¥ê¥Çー¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦£ÂÆ°ÎÏ¥×¥é¥ó¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡Ü¥¹¥Þー¥È¥¿¥¤¥à¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡Ü¤ª¤Ò¤µ¤Þ£å¥Ð¥ê¥åー¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦£Âµ¨ÀáÊÌÅÅÅô¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦£Âµ¨»þÊÌÅÅÎÏ¡×
¢¨2¡¡2026Ç¯2·îÊ¬¤ª¤è¤Ó£³·îÊ¬¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª°ú±Û¤·¤ËÈ¼¤¤ÅÅµ¤¤Î¤´·ÀÌó¤ò
ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Å¬ÍÑ´ü´Ö¤¬Ëþ£²¥«·î¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÅµ£².¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ê10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡Ë
¡¦Åö¼Ò¤Î²ñ°÷À©web¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤è¤ê¤½¤¦£å¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¡Ê¿·µ¬´Þ¤à¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç39,000Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ä¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¤è¤ê¤½¤¦£å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÁí³Û2,500Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨3¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡ÃêÁª¤Ë¤è¤ê¡¢10,000Pt¡ß200Ì¾ÍÍ¡¢5,000Pt¡ß800Ì¾ÍÍ¡¢500Pt¡ß38,000Ì¾ÍÍ¤Ë¿ÊÄè¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò´ë¶È¥°¥ëー¥×¤ÎÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Éð»³ ÆÁÉ§¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÆü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¿·µ¬¤Ç¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ò£²¥«·îÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê±è¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²÷Å¬¡¦°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¤è¤êË¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãÅìËÌÅÅÎÏ_¡Ö¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·0±ß¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÅù¢ä
¡¡https://www.tohoku-epco.co.jp/electricity_plan_cp_2025/
¡¡[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]0120-175-028¡ÊÊ¿Æü:9»þ00Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢ãÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢_¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÅù¢ä
¡¡https://www.tohoku-frontier.co.jp/lp/debut_cp/
¡¡[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]050-3189-4031¡ÊÊ¿Æü:9»þ00Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óCM¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/watch?v=7PiVTZK8kUU
¡ÊÊÌ»æ¡Ë
¡¦¡Ö¥×¥é¥ó¸«Ä¾¤·£°±ß¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÊÅìËÌÅÅÎÏ¡Ë(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2025/08/29/b1_1247520.pdf)
¡¦¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¥Á¥é¥·¡ÊÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2025/08/29/b2_1247520.pdf)