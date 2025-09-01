【応募は11/30まで】第25回東三河ビジネスプランコンテスト開催！！あなたのアイデアで、東三河の未来を拓こう！

東三河から、未来を動かすビジネスを

株式会社サイエンス・クリエイト

東三河ビジネスプランコンテストは、起業を目指す個人、新たな事業に挑む企業、そして未来を担う学生まで、東三河地域の「挑戦」を応援する歴史あるコンテストです。

2001年から続くこのコンテストは、単なるアイデアの発表会ではありません。地域の新たな産業や雇用を創出する、起業家育成のプラットフォームとして機能してきました。

昨年度は137件ものご応募をいただき、表彰式・交流会では受賞者、応募者の皆様をはじめ、多くの方々に参加いただき、参加者同士が交流を深め、新たな繋がりを創出する機会となりました。

第25回コンテスト概要

第24回東三河ビジネスプランコンテスト受賞者第24回東三河ビジネスプランコンテスト表彰式の様子[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40598/table/52_1_11c10705bb4ce0737a7d3775f45c5ad4.jpg?v=202509020826 ]

※応募書類について

・応募書類は、A4サイズ・20ページ以内で作成してください。

・データは、PDF、PowerPoint（.pptx）、Word（.docx）など、WindowsPCで確認できる形式としてください。

・アイデア部門では事業計画書は不要です。

賞について

優秀なビジネスプランに対しては下記の賞をご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40598/table/52_2_5f1bc441d6ba6c8921f4cfd0f4b7bb90.jpg?v=202509020826 ]

※ほの国やってみりん賞：地域課題をテーマにしたプランの中で、特に優秀なプランに授与される賞。

※若者発！キラリ賞：若い世代ならではの、自由でユニークな発想から生まれた「キラリ」と光るプランに授与される賞。

審査・表彰スケジュール

応募者サポート ～コンテスト応募から事業化へ、力強くサポート～

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40598/table/52_3_af1a580ac0f585afec7e5f890d3c262f.jpg?v=202509020826 ]

東三河ビジネスプランコンテストの応募者を力強く後押しするため、募集期間から二次審査前まで、ビジネスプラン作成から事業化に向けた総合的なサポートを提供しています。

応募方法

- これから応募される方へのプランニング・サポート期間：2025年9月1日～11月30日対象：応募される方であればどなたでも- 一次審査を通過された方へのプレゼンテーション・サポート期間：2025年12月19日～1月27日対象：一次審査通過者（二次審査に参加される方）

応募はウェブエントリーを推奨しています。

詳細は公式サイトからご確認ください。

https://emikawa-bpc.jp

ちらしのダウンロード

お問い合わせ

詳細を見る :https://emikawa-bpc.jp/https://prtimes.jp/a/?f=d40598-52-b6130dcdf3b6bf6652b3bc302fac5b68.pdf東三河ビジネスプランコンテスト実行委員会事務局

愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 豊橋サイエンスコア1階（株式会社サイエンス・クリエイト内）

メール: bpc@tsc.co.jp

電話番号: 0532-44-1111

※お電話の際は、「東三河ビジネスプランコンテストの件」とお伝えいただくとスムーズです。