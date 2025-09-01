TVアニメ『ONE PIECE』人気フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース 」シリーズ　世界累計出荷数500万個突破！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ、代表取締役社長：佐藤明宏／東京都千代田区)が販売しているTVアニメ『ONE PIECE』のフィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース」シリーズがこの度世界累計出荷数500万個を突破致しました。その記念商品として「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」を2026年2月に発売致します。

「Portrait.Of.Pirates（以後P.O.P）ワンピース」シリーズとは、TVアニメ『ONE PIECE』に登場するキャラクター達を様々なアプローチで立体化したメガハウスの完成品フィギュアシリーズで、キャラクターの特徴を捉えた精密な造形と細やかな彩色で好評をいただいております。本シリーズは、2004年から展開し、国内、海外でも支持をいただき、シリーズ累計で商品数は約360種類、全世界の累計出荷数が500万個を突破致しました。

500万個突破記念商品として、 「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」 を2026年2月に発売、2025年9月5日から予約を開始致します。同商品は、主人公モンキー・D・ルフィが“ギア２”に初めて進化した場面を再現しており、P.O.Pシリーズ初の立体化となります。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”

“ギア２”は、ルフィ自身が仲間を守るために誰よりも強くなろうと決意した最初の進化系です。同商品は、インパクト溢れる初登場シーンをルフィ同様に研鑽を積み重ねてきたP.O.Pが最高の造形と彩色をもって、全力で立体再現しました。

＜商 品 概 要＞

■商品名：Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”

■価格：22,000円 (税込み)

■商品構成：彩色済み完成品フィギュア…1

■商品サイズ：・全高約185mm（頭頂部まで115mm）・全幅約180mm・奥行約130mm

■国内商品の取り扱い：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオンラインショップ、麦わらストア、麦わらストア MINI（キデイランド京都四条河原町店）

■発売日：2026年2月予定

■コピーライト：(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

プレミアムバンダイ販売ページ https://p-bandai.jp/item/item-1000234576/

P.O.Pワンピースシリーズプロデューサー 株式会社メガハウス 金子 浩樹 コメント

「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア２”」は、昨年P.O.Pシリーズが20周年を迎え、今年は原作コミックに“ギア2”が登場して20周年、この商品が発売となる2026年はアニメに“ギア2”が初登場して20周年、またP.O.Pも22周年という事で、2という数字に縁を感じての商品化となります。2017年に発売したMAXIMUMの“ギア4”が現在のP.O.Pシリーズ再躍進のきっかけでしたので、22周年を迎えるにあたり原点に立ち返ってみたいという気持ちで商品化しました。

昨年20周年を超え、一息つく間もなく今年500万個突破！それもこれも「ONE PIECE」という素晴らしい作品、商品クオリティを支えてくれる社内外の多くのスタッフ、何より買い支えてくださる世界中のお客様あっての事です。次なる目標をまた見据えて、これからも期待を裏切らない商品を作っていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします！

『ONE PIECE 』 https://one-piece.com/

P.O.Pワンピース HP https://www.megahobby.jp/event/pop_sp/

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。