【世界小児がん啓発月間／ゴールドセプテンバー】30日間Instagramで毎日関連メッセージを発信し、日本国内の認知向上に挑戦！サポーターらとの一斉アクション企画も実施

特定非営利活動法人ジャパンハート

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、本日から開始される世界的な取り組み「世界小児がん啓発月間／ゴールド・セプテンバー・キャンペーン」（以下ゴールドセプテンバー）に伴い、日本国内の小児がん支援事業・スマイルスマイルプロジェクト発のInstagramを通じた啓発活動を実施します。

ゴールドセプテンバーは、小児がんへの認知啓発を目的とした国際的キャンペーンで、毎年9月に世界および日本各地で取り組みが行われています。シンボルカラーはゴールドで、「子どもの命は金にも勝る尊いもの」という意味が込められています。

ジャパンハートでは、海外では小児がんの無償治療に注力するほか、日本国内でも小児がんと向き合う子どもたちとご家族をサポートする事業（スマイルスマイルプロジェクト）として、不安を抱える外出や旅行に医療者スタッフが付き添うことで実現する活動にも取り組んでいます。

昨今この活動は注目が高まり、2024年度はサポートした子ども・家族は450名、参加ボランティア数は380名に上ります。

そして本日より、スマイルスマイルプロジェクト発のソーシャルメディアを通じた啓発活動を開始します。プロジェクトのInstagram（@smilesmileproject）において、

・「SSPサポーター※」や支援企業からの、小児がんと向き合う子どもたちへの応援メッセージ ※スマイルスマイルプロジェクトサポーター

・ゴールドセプテンバーに伴う全国各地のイベント参加レポート

などを毎日投稿するほか、9月23日（火・祝）にはSSPサポーターやフォロワーに呼びかけ一斉シェア企画に挑戦し、新たな層への認知～理解向上や賛同の輪拡大を目指します。

小児がんは、日本では毎年約2,500名の子どもが発症していますが、その数は大人のがんの1パーセント程度と極めてまれな病気です。1歳以上の子どもの死亡原因としては上位にあり看過できない疾患であるものの、希少性などから取り組みの遅れや社会における認知・理解の低さが問題となっています。

小児がんの子どもや家族が抱える、孤立感や学業・成長の遅れなどの課題は、社会や周囲の理解が重要です。ジャパンハートおよびスマイルスマイルプロジェクトでは、一過性のサポートに留まらず、このような啓発活動に地道に取り組み続けることで、病気と向き合う子どもや家族が前を向ける社会を目指します。