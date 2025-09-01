海外大学生による留学メディア【PASSPORT】が始動

Moi Creation株式会社

Moi Creation株式会社が運営する留学・オンライン家庭教師サービス「Moi Education（モアエデュケーション）」はおかげさまで2周年を迎え、3年目の新プロジェクトとして留学メディア「PASSPORT（パスポート）」を正式ローンチいたしました。

PASSPORTは留学生とその未来をつなぐメディアです。海外大学への進学を目指す学生に向けて、ウェブサイトでの記事投稿およびインスタグラムでの発信を行ってまいります。また、現役海外大学生メンバーによるコミュニティとしての活動も進め、キャリア関連のイベントなども開催予定です。

■ 留学メディアとしての役割

編集長MidoriとファウンダーMaki

これから海外留学を目指す学生と留学中の学生に向けて、実際の留学経験者による貴重な情報を提供します。留学先でのリアルな生活や学びについてお届けすることで、留学をより豊かな経験へと導くことを目指しています。

PASSPORTの名前の由来は、「世界中へアクセスできるツール」という意味から取られています。パスポートは、異なる文化や国を訪れるための扉を開く手段であり、それと同様に、私たちも読者の留学への扉を開く存在でありたいと考えています。PASSPORT-toとあえて文章の途中で切れているような表現にしているのは、その後に付く目的地は読者本人が決め、自分で道を切り開いてほしいからです。

留学は単なる学びの場ではなく、人生を大きく変える貴重な体験です。しかし、その道のりには不安や疑問もつきものです。PASSPORTでは、留学を経験した人たちの生の声やインタビュー、そしてリアルな留学情報をお届けすることで、その不安を解消し、より具体的で実践的なアドバイスを提供します。

海外大学生による連載記事海外大学生ライターによる連載記事

イギリスの大学に通う学生がほとんどですが、そのバックグラウンドは様々。ボーディングスクールから進学した人もいれば、ファウンデーションコースを経由した人、日本のインターナショナルスクールから留学した人もいます。

留学生インタビューも

現地で行った貴重なインタビューの内容も記事として掲載しています。

■ 海外大学生コミュニティとしての役割

留学生インタビュー

私たちは、留学に関する情報を発信するだけではありません。運営チームは現役海外大学生と卒業生で構成されており、留学生同士の情報交換ができるコミュニティとしての役割もあります。まだまだ始まったばかりのメディアですが、学生コミュニティだからこそできるキャリア支援やオフ会など様々なイベントを企画しているので、ぜひ会員登録をしてコミュニティにご参加ください！

PASSPORTライター一覧運営メンバー募集中！

ライター・インスタグラム運営メンバーは随時募集しています。留学経験を活かしてコミュニティを1から作り上げるプロジェクトに参加したい方はぜひ！

■ 会社概要

Moi Creation株式会社は2023年に設立し、アカデミックに強い留学エージェント・オンライン家庭教師サービス「Moi Education（モアエデュケーション）」を運営しております。

代表からのご挨拶

こんにちは、代表のMakiです。Moi Educationではコンサルタントとして生徒様全員の進路指導を担当しており、PASSPORTの監修も務めております。私自身、高校・大学とイギリスに正規留学をしており、大学生の頃に家庭教師として留学生のサポートをしていた経験からMoi Educationを立ち上げました。私たちのミッションは、どこで教育を受けているかに関係なく「すべての人の可能性を広げる」ことです。また、留学をしない方にも海外経験のある講師との「価値のある」学びを提供しています。

Moi Education公式サイト: https://jp.education-moi.com/

PASSPORTは、留学に行ったさらにその先のキャリアのところまで支援できるようなコミュニティを作りたいと思い、立ち上げました。

ローンチ発表動画: https://www.youtube.com/watch?v=TUdPSXeKWBM

本件に関するお問合せ先

PASSPORT

メール: contact@passport-to.com

公式サイト: https://passport-to.com/

インスタグラム: https://www.instagram.com/passport_to___