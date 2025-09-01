東京貿易メディシスは９月１日から新社名「ビオリスメディカル株式会社」としてスタート

株式会社サカエ

株式会社サカエ（社長：松本 弘一、本社：東京都港区、資本金：９,３００万円）は、２０２５年２月２８日付けで当社グループに迎え入れた東京貿易メディシス株式会社について、２０２５年９月１日から新社名「ビオリスメディカル株式会社」に変更します。

サカエは、２０２５年２月２８日付けで東京貿易メディシスをサカエグループに迎え入れました。この目的は、東京貿易メディシスの主力分野である卓上型化学分析装置の技術力を結集し、相乗効果による新たな製品開発を進めるとともに、実績の高い東京貿易メディシスのグローバルネットワークを通じて、サカエ製品の海外販売強化を目指してです。今回、東京貿易メディシスからビオリスメディカルへの社名変更を機に、両社のシナジーを最大限発揮し、事業拡大、海外市場の活性化・開拓などを進めていきます。なお、ビオリスメディカルの社名は、主力商品である卓上型の生化学自動分析装置「ビオリスシリーズ」から命名しています。



■ビオリスメディカル株式会社

・社名：ビオリスメディカル株式会社

・設立：１９９９年 （平成１１年） ７月１日

・資本金：２億円

・代表者：代表取締役 会長 兼 社長 松本 弘一

・事業所

本社：東京都日野市東豊田１-１４-２１

営業所：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

・社員数：６４名（２０２５年６月１日時点）

・主な取引先：病院、クリニック、大学、研究所、企業、検査センターなど

・事業内容

１）生化学自動分析装置の開発・製造及び販売

２）臨床検査用機器及び関連製品の販売

３）臨床検査システムの開発、販売

・ＨＰ（９月１日公開）：http://biolismedical.com/

◼️臨床検査機器・試薬・システムの総合展示会ＪＡＣＬａＳ ＥＸＰＯ２０２５へ出展

２０２５年１０月３日（金）から５日（日）、パシフィコ横浜にて開催される臨床検査機器・試薬・システム展示会「ＪＡＣＬａＳ ＥＸＰＯ２０２５」へブースを出展します。今回は、ビオリスメディカルとして初の展示会への出展となります



■株式会社サカエ

・会社名：株式会社サカエ

・設立：昭和２７年７月

・資本金：９,３００万円

・代表者：代表取締役社長 松本弘一

・事業所

本社：東京都港区新橋１-１１-４ 三栄ビル

工場：鬼石工場（群馬県）、東平井工場（群馬県）

・社員数：１５０名（２０２５年４月１日時点）

・事業内容

１）糖尿病検査装置を含む各種臨床検査装置、体外診断用検査薬

２）臨床検査装置のＯＥＭ受託

３）ヒーター機器（民生用、産業用）

・ＨＰ：https://www.sakaecorp.com/

【報道関係者の本件に関するお問合せ先】

株式会社サカエ 総務部

担当：西村 ＴＥＬ：０２７４-５２-３１２６