【9月1日(月)期間限定発売！】特定保健用食品『蒟蒻畑ララクラッシュ　杏仁ミルク』が再登場！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、特定保健用食品「蒟蒻畑ララクラッシュ 杏仁ミルク」を9月1日（月）に全国発売いたします。

商品特長

秋冬の期間限定アイテムとしてご好評をいただいている杏仁ミルクが再登場。

ララクラッシュのジューシーなつぶつぶ食感は、杏仁豆腐のとろける食感をイメージさせ、相性のよいフレーバーです。コクのある牛乳感をベースに、ほのかな杏仁感を加えた、甘く広がるクリーミーな味わいに仕上げました。

【発売日】2024年9月1日（月）

【賞味期限】150日

【販売エリア】全国

【特定保健用食品】蒟蒻畑ララクラッシュについて

消費者庁許可 特定保健用食品の蒟蒻畑ララクラッシュ。クラッシュしたこんにゃくのつぶつぶと、ジューシーなジュレの2つの食感が楽しめます。1個（24g）あたり食物繊維1.6ｇ配合、カロリーはたった8～9kcal。1日の食物繊維不足分5～7gを約4個で補え、おなかの調子を整えます。

