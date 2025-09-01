金龍ラーメン「Tale of the Dragon′s Tail」 MAD STARS 2025（釜山国際マーケティング広告祭）でクリスタルを受賞

株式会社オズマピーアール

オズマピーアールではこのたび、「MAD STARS 2025（釜山国際マーケティング広告祭）」にて株式会社博報堂と共同でエントリーした金龍ラーメン「Tale of the Dragon’s Tail」（広告主：金龍製麺株式会社）のプロジェクトが、クリスタルを受賞したことをお知らせします。

※クリスタルはブロンズとファイナリストの間に位置する賞です。

MAD STARSは、毎年韓国・釜山で行われるクリエイティビティとテクノロジーを融合した国際広告祭で、アジアで唯一、全世界からの作品を対象としているアワードです。2022年にAD STARSから名称が変更され、MADは“Marketing”、“Advertising”、“Digital content”の意味が込められています。

「Tale of the Dragon’s Tail」

ブランド：金龍ラーメン

広告主：金龍製麺株式会社

エージェンシー：博報堂/オズマピーアール/博報堂プロダクツ

受賞内容：PR Stars>Practices & Specialism＞Media Relations クリスタル

「Tale of the Dragon’s Tail」について

大阪・道頓堀の「金龍ラーメン」の立体看板のしっぽ部分が隣の土地にはみ出ていると訴えられ、撤去することに。単にしっぽを切るのではなく、立体看板設置時は考えもしなかったしっぽ断面のデザイン・龍の立体看板に命を吹き込む涙の装飾・カニの立体看板へのしっぽの設置などのアイデアを、立体看板制作会社やかに料理店とのコラボレーションによって実現。ネガティブなニュースを、大阪らしいユーモラスな物語に昇華させたこの取り組みは日本全国で大きな話題となり、金龍ラーメンのブランド好意度を大きく向上させるなどの成果につながりました。

＜当社スタッフ＞

リレーションズデザイン本部

久保田 敦、伊田 雄紀

詳細はMAD STARS公式サイトをご覧ください。

https://www.madstars.org/adstar/main/AdstarMainView.do