株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江恭広、以下「アイエンター」）は、2025年9月3日（水）～9月5日（金）に台湾で開催される「Taiwan Smart Agriweek 2025」に出展いたします。

「Taiwan Smart Agriweek」は、農業、水産養殖、畜産・飼料、コールドチェーン、アグリフード、持続可能な農業などの分野において、世界各国の企業・団体が最新のスマート技術やソリューションを発表する、アジアを代表する展示会です。

当社出展コーナー「AQUATECH TAIWAN」では、持続可能な水産養殖と海洋産業の発展を目的とし、資源・養殖管理、環境モニタリング、近代的な養殖システムなど、水産業界が抱えるさまざまな課題に対応するスマートソリューションを展示しています。

アイエンターは、最新のAI・IoT技術「IoT水質センサー」「AI魚体サイズ測定カメラ」「AIフィッシュカウンター」を出展し、水産養殖現場の生産管理や品質改善など、業界が直面する課題解決に貢献します。

■出展製品

24時間水質管理システム「IoT水質センサー」

陸上・海上養殖や農業、水耕栽培、水道水、工場排水や河川などの水質データを24時間リアルタイムで管理します。データの蓄積、可視化、分析、水質変化の予測が可能となり、さまざまな課題に対して解決策を提示します。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/iot-wqsensor/)

魚体サイズ算出装置「AI魚体サイズ測定カメラ」

特許取得したディープラーニング画像認識技術によって魚体を検出し、魚の体長と体高のサイズを計測します。 現場飼育者のスキル依存しない計測精度が実現でき、魚を傷めないため、出荷品質の向上にも繋がります。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/fishsize-measurement/)

自動尾数カウントシステム「AIフィッシュカウンター」

分養時や出荷時に、AIの物体認識技術を用いて魚の尾数をカウントし、リアルタイムでタブレットに表示します。 適正な給餌量や出荷量を把握することができ、生産コストの削減や作業負担、人件費の削減を実現します。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/fish-counter/)

■展示会概要

会期：2025年9月3日(水)～5日(金)

会場：台北南港展覧館（Taipei Nangang Exhibition Center）

出展ブース：K005

公式サイト：https://www.taiwanagriweek.com/en/

■会社概要

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/

