バナナ・リパブリック、ブランドアンバサダー Number_i 岸優太さんが旅へのインスピレーションを表現したFALLキャンペーンを発表

ギャップジャパン株式会社

1978年に旅とサファリをテーマに世界中を旅する2人の創業者によって米国カリフォルニア州で誕生したバナナ・リパブリックは、2025年9月1日に日本上陸20周年を迎えます。

バナナ・リパブリックは、ブランドアンバサダーのNumber_i 岸優太さんを起用し、「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合させ、旅へのインスピレーションを表現したFALL 2025ブランドキャンペーンと、FALL 2025最新コレクションを2025年9月4日(木)にローンチします。今回のキャンペーンでは、高品質で熟練した職人技が光る、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなFALLコレクションを通して、岸優太さんの自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介しています。

Number_iの岸優太さんは、「僕は旅が本当に好きで、今回の撮影は旅行とまでいかないですけど小旅行の気分を味わえましたね。誰もが夢見るルート６６は、いつか旅に行きたい場所です。バナナ・リパブリックのコレクションは洗練されているし着心地が良く、ニットカーディガンは汎用性があり肌寒い季節に着たいなと思いました。」とコメントしています。

バナナ・リパブリックのFALL 2025コレクションは、上質なイタリア製デニムやブランドのオリジナリティとヘリテージを感じるユーティリティ、表情豊かなイタリアンウールを使用したセーターを取り揃えています。暖かみのある洗練された秋の素材を贅沢に使用し、シルエットやディテールにこだわったデザインの数々は上質な日常の必需品、さらに旅やウィークエンドを快適に過ごすモダンな着こなしを叶えます。

9月は「Journey to find yourself -自由を求めて、気の向くままに。」をコンセプトに、汎用性に優れた旅に最適なワードローブを提案します。心を解き放つ旅、忘れられないロードトリップを彩るデニムルックは、ヴィンテージなムード漂うウォッシュやパッチワークが施され、イタリア製デニムならではのモダンな着こなしへアップデート。また、深まる秋の情景に馴染むブランドのヘリテージを感じるクラシックなヘビーツイルセットアップ、気軽に羽織れるウォーターレジスタンスコートなどあらゆるオケージョンに映える洗練された着こなしをお届けします。

(左)：デニムチョアジャケット 35,000円 /パッチワークデニム 20,000円 /リュクスコットンTシャツ 11,000円 /O-Ringネックレス 14,000円 /リング 8,000円 /チェルシーブーツ 35,000円 (10月中旬発売予定) /トートバッグ 18,000円 /ポケットチーフ 6,000円

※デニムルックで着用のデニムジャケット・デニムパンツ・ネックレス・リングは 、公式オンラインストア、虎ノ門ヒルズ、名古屋 ZERO GATE、天神 VIORO店での販売となります。

(中)：ヘビーツイルオーバーシャツ 13,000円 /ベルトチノパンツ 17,000円 /スラブダブルニットヘンリーTシャツ 11,000円 /ペンダントネックレス 12,000円 /リング 8,000円 /スエードペニーローファー 32,000円 /ポケットチーフ 6,000円 /ウールスカーフ 20,000円

(右)：オーバーサイズウォーターレジスタンスコート 65,000円 /スリムコーデュロイパンツ 16,000円 /コーデュロイシャツ 13,000円 (一部店舗限定) /メリノクルーネックセーター 12,000円 /ダブルリングチェーンネックレス 18,000 /クロスボディバッグ 16,000円 /ペニーローファー 32,000円

10月は、「A place of inspiration 人生を楽しむ、もっと世界が広がる。」をテーマに、五感や感情にインスピレーションを与える秋の散策や心地よい旅路に寄り添う、上質で表情豊かなイタリアンウールセーターがラインナップします。暖かみを感じる秋色で構成されたブラッシュドストライプセーターは、ワイドレッグコーデュロイパンツを合わせてエフォートレスで上品なルックへ。ゆったりと流れる時間、ワイナリーで過ごす優雅な旅の途中に溶け込む贅沢なオーバーサイズマールドカーディガンや、秋のぬくもりを纏うような自然と調和するパッチワークセータージャケットなど、まだ見たことのない景色とともに旅を彩るスタイルが完成します。

以下、10月展開予定

(左)：ブラッシュドストライプセーター 17,000円 /コーデュロイワイドレッグパンツ 16,000円 /コーデュロイバケットハット 9,000円 /O-Ringネックレス 14,000円 /ミニトートバッグ 40,000円 /ペニーローファー 32,000円

(右)：マールドカーディガン 40,000円 /ストレートフランネルパンツ 17,000円 /Luxury-Touch Tシャツ 6,000円 /ウールスカーフ 20,000円 /ペンダントネックレス 12,000円 /リング 8,000円 /チェルシーブーツ 35,000円 (10月中旬発売予定)

本キャンペーンはデジタルメディア、屋外広告、ソーシャル、そして各ブランドチャンネルで展開され、2025年9月4日(木)よりローンチします。岸優太さんが着用しているバナナ・リパブリックのFALL 2025コレクションは、2025年9月4日(木)より全国のバナナ・リパブリックストア(横浜ランドマークプラザ店を除く)と公式オンラインストア( bananarepublic.gap.co.jp )で順次販売を開始します。

@bananarepublic_jpをフォローして、FALL 2025キャンペーンや最新コレクション、その他撮影の舞台裏を紹介するコンテンツをぜひご覧ください。

Banana Republic FALL 2025 ブランドキャンペーン

ブランドキャンペーンムービー：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d_N8xXkyUwQ ]

岸優太さんインタビュームービ：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FY75bLxTpXY ]

Banana Republic FALL 2025 コレクション発売日

9月4日(木)午前8時販売開始

バナナ・リパブリック公式オンラインストア：

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/men/yuta-kishi-3044137

9月4日(木)午前10時以降順次販売開始 ＊ストアオープン時間に準ずる

全国のバナナ・リパブリックストア (＊横浜ランドマークプラザ店を除く)

Number_i 岸 優太 (アーティスト)

2023年10月、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと共にNumber_i（ナンバーアイ）を結成。

2024年1月、ファーストデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビュー。音楽活動を中心に活躍の幅を広げている。