（株）プレナス、三井住友カード(株)、「ほっともっと・やよい軒店頭でのタッチ決済ご利用で10%還元！」キャンペーンを実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2025年9月1日より、全国のほっともっと・やよい軒店頭にてスマホのタッチ決済をよりお得にご利用いただけるキャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンではスマホのタッチ決済ご利用で、ご利用金額の10%相当のVポイントをプレゼント致します。（上限500ポイント）定番メニューから期間限定メニューまで、スマホのタッチ決済でほっともっと・やよい軒でのお食事をお得にお楽しみください。

スマホのタッチ決済はスピーディー且つスマートなお支払い方法です。お財布を取り出す手間も不要！是非この機会にスマホのタッチ決済をご体験ください。

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

ほっともっと・やよい軒店頭でスマホのタッチ決済ご利用でご利用金額の10%還元

2.期間

2025年9月1日(月）～9月30日（火）

3.対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7224083.jsp?dk=sp_083_0015350)をご確認ください

4.参加条件

期間中全国のほっともっと・やよい軒の店頭にて、対象カードで、スマホのタッチ決済（Apple Pay・GooglePayTM・Samsung Pay）をご利用すること

※エントリーが必要です。

※タッチ決済のご利用方法やApple Pay／Google Pay／Samsung Payの設定方法についてはキャンペーンページをご確認ください。

※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。

※一部対象外店舗がございます。対象外店舗についてはキャンペーンページをご確認ください。

※一部店舗の券売機では「スマホタッチ決済」に対応しておりません。その場合は、レジにてご利用ください。

5.特典

ご利用金額（税込）の10%相当のVポイントを還元

※本会員お一人様あたりの上限は500ポイントです。

※家族会員のご利用分も集計いたします。

※特典は2025年11月末頃を目途に付与いたします。

キャンペーン詳細・条件は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7224083.jsp?dk=sp_083_0015350)をご確認ください

6.キャンペーンページはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7224083.jsp?dk=sp_083_0015350

さらに！キャンペーン期間中、期間限定で抽選で50名様へVポイントPayギフト2,000円分が当たるSNSキャンペーンも同時開催いたします。

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

ほっともっと×三井住友カード 公式Xフォローリポストキャンペーン

2.期間

2025年9月1日(月）13:00～9月14日（日）23:59

3.参加条件

期間中、下記（1）～（3）の実施

（1）当社公式Xアカウント（@smcc_card）をフォロー

（2）ほっともっと公式Xアカウント（@hottomotto_com）をフォロー

（3）当社公式Xの対象投稿をリポスト

4.特典

抽選で50名様へVポイントPayギフト2,000円分をプレゼント

※当選者にはその場でXのDMにてギフトコードをお送りいたします。

※キャンペーンの詳細は、当社公式Xをご確認ください。

5.当社公式Xアカウントはこちら

三井住友カード公式X：https://x.com/smcc_card

