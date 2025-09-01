2025年下半期の運勢｜アポロン山崎が算命学で占う、あなたの総合運。公式占いサイトにて、特別鑑定がもらえる『2025年残り3か月の運勢鑑定キャンペーン』を実施中
株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年8月29日（金）より、運営する公式占いサイト「アポロン山崎の占い」にて『2025年残り3か月の運勢鑑定キャンペーン』の提供を開始いたしました。
◆『アポロン山崎の占い』URL：https://apollon-yamasaki.jp
2025年残り3か月の運勢鑑定キャンペーン
■キャンペーン概要：
「アポロン山崎の占い」では『2025年残り3か月の運勢鑑定キャンペーン』を開催中です。2025年残り3か月のあなたの運勢を占う鑑定をご用意いたしました。キャンペーン期間中に対象鑑定を占っていただいた方には、2025年をより良い形で締めくくることができるよう、期間限定の特別鑑定をプレゼントいたします！
年末に向かう3か月は、翌年の運気を整える大切な期間とも言われています。気持ちも環境もポジティブに整えて、2026年をより良い年にできるように準備を始めていきましょう。
この機会にぜひ、アポロン山崎の占いをお楽しみください！
※『2025年残り3か月の運勢鑑定キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「アポロン山崎の占い」（https://apollon-yamasaki.jp）への会員登録が必要です。(月額440円)
■キャンペーン期間
2025年8月29日（金）～2025年9月25日（木）17:00
■公式占いサイト「アポロン山崎の占い」のご紹介
【結婚相手もバシバシ的中！運命・未来もズバズバ当てる！】凄腕占い芸人・アポロン山崎の“メチャ当て”鑑定登場！愛も縁も才能も、この先起こる出来事もズバッと見抜き、あなたの現実をまるっと解剖していきます！芸能界席捲中の的中鑑定、その身でご体感ください！
■監修者紹介
吉本興業所属。大阪NSC33期生。占い芸人としてメディアでも活躍中。手相、算命学、オラクルカードなど様々な占いの技法を駆使し、これまで鑑定した人は7万人以上、芸人や著名人だけでも2000人を占い、大物先輩芸人たちの婚期を見事言い当てるなど、当たりすぎて怖いと的中率が話題に。「性格も過去も未来も全て当てる」「予約が全く取れない」と関西で多くの相談者や芸人の間で評判となる。現在は大阪や東京、愛知などで全国的に鑑定を行いながら、テレビや雑誌などのメディアでも活躍している。
■コンテンツ概要
・コンテンツ名称：アポロン山崎の占い
・販売料金 ：月額440円（税込）
・提供URL ：https://apollon-yamasaki.jp
