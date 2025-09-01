【ふるなび限定】「ふるなびカタログ」にて新たに14自治体が掲載開始！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）は、「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog(https://furunavi.jp/catalog) ）にて新たに14自治体の提携を開始しました。

これによりふるなびカタログ提携自治体数が“343自治体”となりました。（9月1日時点）

■ふるなびカタログ（ https://furunavi.jp/catalog(https://furunavi.jp/catalog) ）

「ふるなびカタログ」は、ふるさと納税を行う先の自治体のポイントが付与され、ポイントを利用して、後から特産品を選べるポイント貯蓄型の寄附方法を採用しています。

ポイントは、有効期限がない（※）ため、ふるさと納税した後、急がずゆっくりと特産品を選択できる他、翌年のふるさと納税で更にポイントへ寄附を行い、積み立てて大きな金額の特産品を選択することも可能です。

また、ポイントの利用は時期を選ばないため、保持するポイントで、四季に応じて最旬の特産品を受け取ることができます。（※）一部有効期限のある自治体があります。

2019年10月17日のサービスリリース以来、お肉や魚介、果物やお米など、ユーザー様がふるさと納税をより楽しめる豊富なラインナップとなっています。

■新規カタログ提携自治体・秋田県大館市（おおだてし）

四方が山に囲まれた盆地地形を米代川が貫いており、盆地特有の寒暖差と米代川の運ぶ肥沃な大地は美味しい農作物を育んでいます。

比内地鶏の旨味が詰まった濃厚なストレートスープとあきたこまち100％のきりたんぽの鍋セット、伝統工芸品「大館まげわっぱ」など、幅広い返礼品が多数ございます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=291

・山形県寒河江市（さがえし）

山形県の中央に位置し、山形自動車道の要衝として、県内高速交通網の重要な拠点となっています。﻿「日本一さくらんぼの里」として知られており、約300か所もの園地でさくらんぼ狩りが楽しめるまちです。

真っ赤に実ったみずみずしいさくらんぼは返礼品でも人気の一品です。

月山の湧水「寒河江川」の清水を使ったブランド米「つや姫」や「はえぬき」は冷めても味が落ちないうま味と甘みを兼ね備えています。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=318

・山形県村山市（むらやまし）

山形県の中心部に位置し、日本三大急流のひとつである最上川が流れている自然豊かなまちです。

控えめなお米の甘味が特徴の六歌仙の日本酒は、ソフトな味わいの中にコクがあり、飲みやすいお酒です。サクランボや桃など、様々なフルーツもご用意。中でもラ・フランスはみずみずしくて爽やかな甘さが特徴です。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=320

・千葉県柏市（かしわし）

自然と都市機能が調和する魅力あふれるまちです。駅周辺には多彩な商業施設が立ち並び、文化・音楽・スポーツの発信地としても賑わいを見せています。

キャロウェイのゴルフクラブなどのスポーツ用品の種類の多さは圧倒的です。自慢のオリジナル西京味噌を使った漬け魚は絶品ですのでご賞味ください。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=589

・東京都青梅市（おうめし）

東京都の西北部に位置し、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口にある豊かな自然環境に恵まれたまちです。

大地の恵みをたっぷり蓄え育った甘みの強い人参と、糖度の高い国産りんごを農園独自の配合でブレンドしたお日さまにんじんジュースをご賞味ください。豆乳濃度15％で大豆の風味が強く、甘み・香りともにバランスの良いお豆腐もおすすめです。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=656

・山梨県大月市（おおつきし）

山梨県東部に位置し、甲州街道の宿場町として古くから発展してきました。市域の約90％を山林が占めており、秀麗富嶽十二景に代表される市内の山々から望む富士山は大変素晴らしく「富士の眺めが日本一美しい街」と言われるほどです。

大人気のシャインマスカットは芳醇な香りとパリッとした歯ごたえが特徴です。地場産業への貢献に努める富貴田の羽毛布団はふわふわで軽いのに温かく、良質な睡眠へと導いてくれます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=809

・愛知県春日井市（かすがいし）

遺跡が数多く残るまちとして知られ、旧石器時代から近世まで200ヶ所を超える遺跡が確認されています。また、種から育てる「実生栽培」に特化するという、全国的にも珍しいサボテンの生産方法により、全国有数のサボテン生産地となっています。

メルセデス・ベンツの折り畳み自転車は、20段変速付で機能性と収納性を兼ね備えており、雨などの悪条件でも快適に走ることができます。電子レンジで簡単調理ができるお惣菜セットは調味料、合成着色料、保存料を使わず、身体にも優しい味付けです。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=992

・三重県紀宝町（きほうちょう）

紀伊半島の南東部に位置し、人口約11,000人・総面積79.62平方キロメートルの小さな町です。七里御浜にはウミガメが産卵にやってくるため、海岸パトロールなどのウミガメ保護活動を行っています。

南高梅は肉厚で種が小さく、梅干しにぴったり。果皮と果肉が口の中でとろける食感をお楽しみください。苦みと酸味の絶妙なバランスが特徴の紀之宝珈琲は、ブラックでも、ミルクで割っても美味しくいただけます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1068

・和歌山県日高町（ひだかちょう）

紀伊半島西部海岸沿いのほぼ中間点に位置する、海と山に囲まれた自然豊かな町です。世界遺産に登録されている熊野古道をはじめ、全国的にも希少な黒竹の栽培が見られるなど、特色ある地域資源にも恵まれています。

乾燥した気候の中、急峻な段々畑で日光と黒潮の浜風をうけて育った有田みかんは、果汁がギューッと濃縮されて濃厚な味わいです。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1254

・鳥取県八頭町（やずちょう）

西日本有数のブナ林を擁する国定公園に囲まれたまちです。豊かな里山環境が保たれており、薪や炭づくり、農業や山菜採りなど、自然と共生した伝統的な暮らし方が今も続いています。

甘柿やぶどう、梨をはじめみずみずしい旬のフルーツをたくさん取り揃えており、「フルーツの里」とも言われています。黒毛和牛の中でも貴重で高品質な田村牛は、脂の質と香りの良さが特徴で、口どけの良いとろけるような味わいが楽しめます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1274

・愛媛県西予市（せいよし）

市の全域が「四国西予ジオパーク」に認定されており、海抜0mから1,400mの標高差の中に、リアス式海岸や宇和盆地、カルスト台地などの多様な地形があります。

柑橘王国が誇る果汁100％のみかんジュースはそれぞれの柑橘が持つ甘み・酸味・香りなどを味わうことができ、リピーターが多くいる人気の返礼品です。噛むほどに旨味が広がるしらす干しはサラダやチャーハンなど様々な料理にお使いいただけます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1424

・宮崎県小林市（こばやしし）

「星空の美しいまち日本一」に5回も選ばれたことがある星空や、霧島連山の雄大な景色や湧水が生み出す清らかな水など、豊かな自然に恵まれた魅力あふれるまちです。

黒毛和牛100%、ひとつひとつ丁寧に手作りしたハンバーグは、溢れ出る肉汁の旨味が口いっぱいに広がります。小林市で湧き出ている人気の天然水は、通称「美のミネラル」と言われる希少な「シリカ」など、健康・美容・若さを保つための成分を豊富に含んでいます。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1637

・鹿児島県日置市（ひおきし）

日本三大砂丘の一つ・吹上浜など豊かな自然に囲まれ、妙円寺詣りや流鏑馬などの伝統行事が今も残るまちです。四季折々の風情を楽しみながら入浴できる吹上温泉にはかつて西郷隆盛が訪れ、40日以上も滞在したと言われています。

日置市には個性豊かな焼酎蔵がいくつもあります。ぜひ飲み比べをして、さつま芋や麹による味の違いをお楽しみください。脂がのった旬の魚を良質な天然水で処理・加工した干物は旨味と塩気が絶妙で、ご飯もお酒も進む味です。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1668

・沖縄県恩納村（おんなそん）

沖縄本島の中部西海岸に位置する、美しい海と自然に囲まれたリゾート地です。琉球王国時代に尚敬王が称賛した大自然は、いまでも多くの人々を魅了し、年間300万人以上が訪れます。

エメラルドグリーンの海を見ながら楽園リゾートステイを堪能できる体験型チケットや、もちっと食感の生麺がクセになる沖縄そばとソーキそばなどの恩納村ならではの返礼品をお楽しみください。

https://furunavi.jp/catalog/Municipal/Detail?MunicipalId=1718

