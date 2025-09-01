SHISEIDO、パーソナルビューティーパートナーのユニフォームとカウンターデザインを一新　2025年秋以降、順次展開開始

株式会社資生堂

世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、2025年9月1日より、SHISEIDO パーソナルビューティーパートナー（以下、SHISEIDO PBP）のユニフォームを刷新し、同年10月以降順次、グローバル、ならびに日本国内にて展開を開始いたします。刷新されるユニフォームのデザインは、お客さま一人ひとりと向き合い「美」を共に創造していくことを目的とした「BI-DO（美道）」をコンセプトとして取り入れており、SHISEIDO PBPの個性と創造性を引き出し、お客さまの店頭での体験を豊かなものにしていきます。

また「SHISEIDO」では同時期に、ブランドの世界観をより深く体験いただける空間として、新デザインのカウンターをグローバルで順次導入いたします。デザインリニューアル店舗の第一号店として松坂屋名古屋店を皮切りに、同年秋以降、順次「SHISEIDO」のグローバルの店舗へも展開していきます。

《ユニフォーム「KASANE」について》

「KASANE」のデザインコンセプトは、何層にも重ねることで生まれる洗練された動きに着目し、直線と曲線の美、隠された内面の強さ、古来の芸能伝統における「間」を表現しています。このデザインは、新進気鋭のデザイナー、浅川喜一朗氏（sssteinデザイナー）が手掛けました。浅川氏の作品は、シンプルでミニマルなデザインが多く、グローバルブランド「SHISEIDO」との日本の美と革新を体現する共通点から今回のコラボレーションが実現しました。SHISEIDO PBPは胸元にブランドのアイコンである花椿のブローチを身に着け、ブランドハウスのホストとして店頭でお客さまをお迎えします。

《浅川 喜一朗氏 プロフィール》

1986年 山梨県生まれ

2010年―2016年1月 セレクトショップnaichichiに勤務

バイイング、店舗ディレクション、商品企画、ビジュアル企画を兼務

2016年4月 渋谷区神宮前にセレクトショップcarolをopen

vintageの洋服の解体等を積み重ね、独学で服作りを始める。

ブランドの世界観としてはモードをベースに、「静謐で強い、凛とした美しさ」を探求し表現している。静かで強い美しい洋服に欠かせないパターン、テキスタイルを追求して服作りに取り組んでいる

《「BI-DO（美道））」について》

資生堂は、150年以上にわたり「本質的な美」の探求を通じて、肌・からだ・こころの調和を目指し、お客さま一人ひとりの美をおもてなしの心で実現してきました。Beauty Rituals「BI-DO（美道）」 は、Beauty wayを意味しており、BI（美）=Beauty、DO（道）=Wayを表しています。

日本語の「DO」は、技術を磨くためたゆまず追求する道を指しており、ホストとゲストが一緒に同じ空間で体験を創造することの重要性も秘めています。BI-DO Ritualsは、パートナーシップの考え方を持つSHISEIDO PBPの心得であり、美しい日本の所作と道具を使用して、お客さまと一緒に”美”を創造していくものです。この新しいブランド体験を銀座から世界中へ届けていきます。

《新カウンターデザイン（対象：一部店舗のみ）》

2025年秋より、グローバルで順次導入される新カウンターデザインは、日本的感性に基づいた、質感と光の重なりを表現してデザインされており、訪れるすべてのお客さまに深い没入感を感じていただける体験設計としています。カウンター正面にはブランドの精神を象徴する花椿マークをモチーフとしたウェルカムコンソールやデジタルカメリアを配置してお客さまをお迎えし、アートとサイエンスが融合するSHISEIDOならではの美を空間デザインに反映しています。ブランドカラーである赤のタッチで五感を刺激するカウンターは、訪れるお客さまとのかけがえのない時間を共有します。

日本国内では、2025年2月より松坂屋名古屋店においてすでに新カウンターデザインが導入されており、同年秋以降、一部の店舗を対象に順次グローバルへ展開される予定です。

▲松坂屋名古屋店のカウンターデザイン（2025年2月）

ブランドSHISEIDOについて

SHISEIDOは、1872年、東京、銀座で創業した資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランドです。1897年に誕生し現在も愛される化粧水「オイデルミン」、基礎研究成果を応用した美容液「アルティミューン」、 ”美容液ファンデ”として知られる「エッセンス スキングロウ ファンデーション」などのユニークな商品は、外面の美しさをもたらすだけでなく、個々人の内面の美しさまで引き出します。SHISEIDOは、アートとビューティー、サイエンスをブランド固有の価値基盤とする日本発のプレステージブランドです。