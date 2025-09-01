【大丸神戸店】神戸エリア初の直営店　日本発のラグジュアリーカジュアルブランド〈ウノピュウノウグァーレトレ〉9月5日(金) ニューオープン

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2013年に立ち上がった、日本発のラグジュアリーカジュアルブランドが9月5日(金)大丸神戸店に

ニューオープンいたします。神戸エリア初の直営店です。

国内外の名だたるブランドとのコラボレーションなど、圧倒的な企画も多くてがけてきました。大丸神戸店ではセットアップの紳士服やゴルフ関連商品の他、「ザ・リッツカールトン東京」にしか置いていない貴重な商品も展開いたします。

この機会にぜひお立ちよりくださいませ。

大丸神戸店限定商品含む、展開商品について

職人の手で“厳選”された素材に、デザイナー自らが一着ずつ命を吹き込む--。

素材の表情、質感、流れまでも計算された唯一無二の美しさ。そんな哲学から生まれる、上質かつ存在感のあるデザインアイテムをご用意しております。

メンズラインでは、保温性と洗練されたシルエットを両立する高機能ストレッチ素材、さらに、ラグジュアリーな光沢をまといながらもウォッシャブル機能を備えた高級素材など、ディテールに宿る機能美とエレガンスを兼ね備えたコレクションを展開。

ゴルフラインでは、ハイエンドブランドならではの品格あるデザインに、アスリート仕様の機能性を融合。プロゴルファーとのコラボレーションや、オン・オフ問わず着用できる美しい佇まいが特長です。

そして2024年春夏では東京コレクションにて、渋谷ヒカリエを舞台にランウェイショーを開催。ファッションとスポーツを高次元で融合させたその世界観は、多くの業界関係者からも注目を集めました。

モードと機能、伝統と革新--。

新しいラグジュアリーの形を体現するコレクションを、ぜひご体感ください。

◇レコメンドアイテムを紹介

●「KAJI NYLON 4WAY LIGHT UNCON JACKET KOBE」 税込115,500円

●「KAJI NYLON 4WAY LIGHT UNCON SLACKS KOBE」 税込72,600円

クラシックなディテールを踏襲し素材使いとデザインにより構築したテーラードコレクション。シルエットを決めるアームホールの形状・カマのバランス全体のゆとり分量すべてを計算、構築した至高のシルエットが生み出されています。ジャケットは裏地無しの一枚仕立てで、シャツ感覚で羽織れるシングル2Bを用意しています。パンツはリラックス感のあるディテールを採用。クラシックな佇まいを崩すこと無くリラックス感を高めたデザインとなっています。〈ウノピュウノウグァ―レトレ〉オリジナルの折鶴ピンズは大丸神戸店限定の仕様です。お色味は「SAX」「NAVY」「BLACK」からお選びいただけます。

●「113 GOLF CLASSIC / S/S POLO TSURU」 税込46,200円

ブランドを象徴するアイコン“鶴”を、モダンな幾何学パターンとして全体にあしらったポロシャツ。鮮やかなカラーリングがグリーン上での存在感を際立たせ、スタイリッシュな印象を演出します。胸元には控えめながらも品格漂う刺繍ロゴを配し、さりげないラグジュアリーを表現。格式あるゴルフ場のドレスコードにも対応しつつ〈ウノピュウノウグァ―レトレ〉らしい遊び心と洗練が共存する一着です。 素材にはポリエステル100％を採用。軽量で速乾性・ストレッチ性に優れ、スイング時の動きを妨げることなく、自由なパフォーマンスをサポートします。長時間のプレーでも快適な着用感をキープし、シワになりにくいため、美しいシルエットを保ちながら一日中スマートに過ごせます。

ザ・リッツカールトン東京限定商品を神戸で

六本木ミッドタウン・タワーの最上層に位置するラグジュアリーホテル「ザ・リッツカールトン東京」の店舗にしか置いていない貴重な商品を大丸神戸店でも展開いたします。

表と裏をテーマに人間の五感を刺激し日常ビジネスシーン、ホテルリゾートで活用できる高品質ラグジュアリーアイテムをお楽しみください。

●「PELLE MORBIDA BOSTON BRIEF BAG」 税込176,000円

クラシックなフラップデザインのブリーフは、ディティールをこだわりスタイリッシュな仕上がりに。ソフトなレザーの質感ながら自立もして使いやすいアイテムです。素材は国内最高峰のオリジナルシュリンクレザー(エンボスレザー)を使用しています。少しマットな表面にすることで、手触りが良くナチュラルで上品な雰囲気の仕上がりです。

●「PELLE MORBIDA BOSTON BAG」

税込198,000円

使いやすいシンプルなバッグにモダンな錠前がアクセントになり大人のエレガントさを感じさせるクラシックな雰囲気のボストンバッグ。ゆったりと大きなサイズ感で小旅行や出張にも使いやすくなっております。

ファッションディレクター・干場義雅氏 トークベント開催決定！

ファッションディレクターをつとめる干場義雅氏のトークイベントを開催します。

ファッションについてやブランドについて、また干場氏がてがける限定アイテムについてもお話いただきます。

是非この機会にお立ちよりくださいませ。

●日時：9月28日(日) 14時～14時30分

●場所：6階〈ウノピューノウグァ―レトレ〉