【DMMオンラインサロン】「ONLINE SALON FES′25 」開催決定！

合同会社DMM.com（東京都港区、会長 兼 CEO、亀山敬司 、以下DMM）が展開する「DMMオンラインサロン」（https://lounge.dmm.com/(https://lounge.dmm.com/) ）は、2025年9月27日（土）に、「合同会社DMM.com イベントスペース」とオンラインにて「ONLINE SALON FES'25 」を開催することをお知らせいたします。

ONLINE SALON FES'25 公式サイト：https://lp.lounge.dmm.com/salon-fes(https://lp.lounge.dmm.com/salon-fes)

■「ONLINE SALON FES'25 」について

DMMオンラインサロンでは、よりオンラインサロンを身近に感じていただくために毎年様々なテーマでイベントを開催しております。今回は、途切れることのない「コミュニティ体験」をテーマに、専用オンラインサロンでの事前企画から始まり、イベント当日のトークセッションや会場限定体験コンテンツを経て、終了後のアフターコンテンツに至るまで、創作・学び・エンタメなど様々なジャンルをコミュニティで広げ、好きを濃くしていくイベントです。 ゲストに内藤秀一郎さんをお迎えし、コミュニティの魅力を最大限に輝かせる空間をお届けします。DMMオンラインサロンの会員、サロンオーナーはもちろん、どなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽にご参加ください。

■トークセッション実施内容（13:10～16:20）

13:10～14:00 “好き”をつなぐ、つくるをひろげる

ハンドメイドや創作活動における『好き』から始まる出会いを切り口に、その熱量が人をつなぎ、コミュニティを広げる力をあなたも感じてみませんか？

参加者が自分の『好き』を共有し合い、コミュニティを介した新しい視点や関係性を体験していきます。

〈登壇者〉（以下、敬称略）

・内藤秀一郎 （俳優）

2018年に『星屑リベンジャーズ』で俳優デビューし、2020年に『仮面ライダーセイバー』で主演を務めて注目を集める。近年では『あなたを奪ったその日から』（関西テレビ・フジテレビ系)や『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）に出演。ドラマや映画、バラエティに幅広く活躍中。

・太田光美 （羊毛造形家）

TrueStyleLab.（ https://lounge.dmm.com/detail/4353/ ）

2012年より羊毛造形をはじめる。東急プラザ銀座での大規模展示や、スペインのゴールデン番組生出演、海外誌掲載など国内外で幅広く展開。

・MC：長崎真友子 （起業家アナウンサー）

友活サロン（ https://lounge.dmm.com/detail/7515/ ）

局アナを経てアナウンサーの地方創生の会社を経営。DMM友活サロンでは、100名のアナウンサーの英知を詰め込んだコミュニケーションや伝え方のノウハウを発信！サロン運営をヒントに２社目設立の連続起業家として邁進中です。

14:20~15:10 コミュニティで見える、みんなのモノサシ

一言『好き』といっても、そのカタチは様々。「価値観」をテーマにし、コミュニティ内で展開される、様々な意見を参照しながら参加者自身のモノサシを見える化。

自分と世界の解像度がほんの少し上がるような、新しい視点との出会いを楽しみます。

〈登壇者〉

・内藤秀一郎 （俳優）

同上

・MC：長崎真友子 （起業家アナウンサー）

同上

15:30～16:20 好きを濃くする謎解きゲーム 『NODE』

「濃度」×「能動」────

参加者が「好きを、より濃く」・「好きが、より動く」体験を謎解きを通じて提供します。

あなたの『好き』が、もっと面白くなる瞬間を、ぜひ。https://canary.lounge.dmm.com/

〈登壇者〉

・内藤秀一郎 （俳優）

同上

・企画監修：なぞのデザイナー（グラフィックデザイナー / 謎解きクリエイター）

2019年から活動を開始。謎解きイベント制作会社にて謎解きデザイン/グラフィックデザインに従事していた経験を活かし、現在はイベントプロデュース・企画構成・謎解き問題制作・アートディレクション・グラフィックデザイン・PRなど、謎解きに関わるクリエイティブを一手に引き受ける”なぞの”存在として活動している。

著書に『gas lamp 今日を”いい日”で終えるための問題』(KADOKAWA)。

日本グラフィックデザイン協会正会員。

・MC：長崎真友子 （起業家アナウンサー）

同上

■イベント専用サロンについて

『ONLINE-SALON FES'25 』参加用ページです。9月27日(土)に行われる『ONLINE-SALON FES'25』リアルステージに先駆け、9月1日(月)から期間限定で開かれる特別なオンラインサロン。イベントの最新情報や、ここだけの限定コンテンツを配信していきます。

イベント専用サロンでできること

・イベント入館証の表示

・主催者・登壇者からのメッセージ

・参加者同士の交流

・各ステージコンテンツの事前情報

・Q&A、運営への問い合わせ

・オンライン視聴、アーカイブ配信

■「ONLINE SALON FES'25」開催概要

イベント名：「ONLINE SALON FES'25」

URL：https://lp.lounge.dmm.com/salon-fes

開催日時：2025年9月27日（土）13:00～17:00

イベント形式：会場参加およびオンラインライブ配信のハイブリッド形式

＋イベント専用オンラインサロンの開設

会場（東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー24階）

参加費：\2,000（会場）、\1,000（オンライン）

※会場での参加人数は200名を予定しています。（先着順）

※登壇者やイベントの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

■DMMオンラインサロンについて

DMMオンラインサロンは、これまで4,000以上の豊富なサロン、累計100万人以上の会員数を誇る国内最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、多彩なオンラインサロンを取り揃えています。

※デロイトトーマツミック経済研究所調べ「オンラインサロン総合プラットフォーム市場の動向」

（ミックITリポート2023年10月号 https://mic-r.co.jp/micit/2023/）

DMMオンラインサロン 公式サイト：https://lounge.dmm.com/

DMMオンラインサロン 公式Twitter：https://twitter.com/DMM_onlinesalon

オウンドメディア CANARY：https://lounge.dmm.com/canary/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/