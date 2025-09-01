母子手帳アプリ『母子モ』が北海道様似町で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が北海道様似郡様似町にて本導入され、『母子手帳アプリ さまにこ』として9月1日（月）より提供を開始します。

様似町では、さまざまな子育て支援策を通して、子どもの育つ力をのばし、多様なライフスタイルの中で子どもを産み育てる環境づくりに取り組んでいます。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、760以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の原則化※1に先駆けて運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆子育て世帯が安心して暮らせるための施策が充実した北海道様似町で『母子モ』の提供を開始！

様似町では、町で生まれた赤ちゃんの誕生を祝福し、タオルやおもちゃなどの育児用品を詰め合わせたお祝いギフトを贈呈するなど、子育て世帯を温かく支援しています。

また、妊婦や子育て中の保護者をはじめ、婦人科疾患の悩みを抱えた女性や、中高生など幅広い住民を対象に、無料で小児科医や産婦人科医、助産師に相談できる「小児科・産婦人科オンライン相談事業」を実施しています。自身や子どもの体調、育児の悩み、生まれたばかりの赤ちゃんに関する相談など、気になったときにすぐに専門家へ相談できる体制を整えることで、住民の健康と安心して子育てできるまちづくりを推進しています。

今回、町の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

北海道様似町に採用された『母子手帳アプリ さまにこ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、町が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜北海道様似町 荒木 輝明町長からのコメント＞

子どもの健やかな成長は、町の未来を支える大切な基盤です。

様似町では、若い世代が「妊娠・出産・子育て」まで、安心して暮らせる環境整備をめざしています。

『母子手帳アプリ さまにこ』の提供により、本来の母子手帳の機能に加え、予防接種や健診のお知らせ、子育て情報などを手軽に得られるようになり、町内に小児科がない状況でも、必要な情報や正しい知識を習得して子育てができるようになります。

子育て世代の負担や不安を解消するとともに、便利で安心・安全な子育て環境を整備し、「子育てしやすい町づくり」を図ってまいります。

＜『母子手帳アプリ さまにこ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：母子手帳アプリ さまにこ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

