【海洋博公園】世界のランが集う祭典「沖縄国際洋蘭博覧会」令和8年1月24日～2月1日開催！

今回で38回目を迎える本博覧会は、日本で最も歴史の長い国際的なラン展であり、国内で唯一「内閣総理大臣賞」を授与される大賞株は必見です。


　期間中は、国内外から出展された様々な美しいランをご覧いただけるほか、色鮮やかなランで装飾された心華やぐフォトスポットや、ランを身近に感じることができる体験等を多数ご用意しています。


沖縄国際洋蘭博覧会


【期間】令和8年1月24日(土)～2月1日(日)


【時間】8:30～17:30（入館締切17:00）


【場所】熱帯ドリームセンター


【料金】入館料のみ（高校生以上760円、中学生以下無料）


【備考】沖縄国際洋蘭博覧会の設営・撤去作業等のため、令和8年1月22日(木)、2月2日(月)の2日間は、熱帯ドリームセンター休館となります。



開催イベントなど詳細は随時海洋博公園HPにて更新予定です。









