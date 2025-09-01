【産学連携】大阪成蹊大学 × アスマーク：教育を支えるデータ提供開始

株式会社アスマークASMARQ_ロゴ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区東、代表取締役：町田 正一）は、次世代を担う人材育成を支援し、社会全体のデータ活用力向上に寄与することを目的として、大阪成蹊大学に対し、自主調査のローデータおよび集計表を無償提供する取り組みを開始しました。

1. 背景

データ分析の教育現場では、疑似データに頼るケースが多く見られますが、実データから回答が乖離している場合、得られる分析結果が実社会の課題解決に直結しにくいという課題がありました。

こうした課題を受け、より実践的なデータを活用する必要性に応えたのが本取り組みです。

2. 提供データの内容

アスマークが実施した自主アンケート調査に関する ローデータ（未加工の個票データ）および 集計表（単純集計・クロス集計）を、大阪成蹊大学 経営学部 海野先生のデータ分析に関する講義に活用いただくために提供します。

ローデータ

回答者ごとの生データ（例：性別、年齢、属性別回答など）が行単位で記録された形式。

調査仕様により、自由回答のテキストも含まれます。

集計表

単純集計やクロス集計といった、ローデータを整理して全体像や属性別の傾向を把握するための表。

単純集計は、各質問項目の回答数や割合を集計したもの（例：冷凍食品を「週3回以上使う」人の割合は◯％）。

クロス集計は、属性（性別・年齢・地域など）や複数の設問を掛け合わせて比較したもの（例：30代女性と40代男性で冷凍食品利用頻度を比較）。

本取り組みを通じて、当社は産学連携のさらなる推進と、次世代を担う人材の育成に貢献してまいります。

会社概要

株式会社アスマーク

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

URL ：https://www.asmarq.co.jp/

大阪成蹊大学

所在地 ：〒533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川3-10-62

URL ：https://univ.osaka-seikei.jp/