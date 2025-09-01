DEAN FUJIOKA“初”オンラインくじ！Meet&Greetや限定グッズが手に入る「DEAN FUJIOKA -Lucky Draw 2025-」がぴあオンラインくじ「Pickzy」にて販売開始
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年9月1日（月）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」の開催を記念した、DEAN FUJIOKA初となるオンラインくじ「DEAN FUJIOKA -Lucky Draw 2025-」の販売を開始いたしました。
DEAN FUJIOKA -Lucky Draw 2025-
【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
ぴあオンラインくじサービス Pickzy
【DEAN FUJIOKA -Lucky Draw 2025-】
ライブ終演後の貴重な「Meet&Greet」と「お見送り会」への参加権や、このくじでしか手に入らない特別デザインのアクリルスタンドなど、超豪華で特別な景品ラインナップをご用意！
「TOY COLLECTION」では、ラバーステッカー、ピンバッジ、相良刺繍コースターなど、日々の暮らしに彩りを添える使いやすいデザインのグッズが勢揃い。
※A～B賞は、2025年9月10日（水）開催「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」の終演後に会場（NHKホール）にて行います。
※A～B賞の当選期間は9月9日（火）23:59までとなります。予めご了承ください。
※このくじはどなたでもご参加いただけます。A～B賞の参加には公演チケットが必要となります。
販売期間：2025年9月1日（月）12:00 ～ 9月15日（月・祝）23:59
販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/47
◆賞品ラインナップ
＜A賞＞「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」終演後 “Meet&Greet” ご招待
＜B賞＞「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」終演後 “お見送り会” ご招待
＜C賞＞ACRYLIC STAND（全2種）
＜D賞＞TOY COLLECTION（全5種）
＜E賞＞PHOTO CARD（全8種）
＜F賞＞TRADING CARD（全8種）
10回引くごとに「PHOTO CARD(アザーカットver.)」が抽選で50名様に当たるチャンスも！
●●「DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”」●●
■公演日程
2025年9月10日(水) 開場 17:30 ／ 開演 18:30
■会場
NHKホール
■料金
\10,000（税込）／ 全席指定
※４歳以上チケット必要・３歳以下入場不可
▼チケットはこちら！
https://deanfujioka.net/news/20250722.html