株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2025年9月12日(金)に京都パルスプラザで開催される「Value Presentation 2025 in KYOTO」（以下、本イベント）へ登壇することをお知らせします。

■「Value Presentation 2025 in KYOTO」について

＜イベント概要＞

【 最新テクノロジーを一挙に体験】DX推進に必要不可欠な業務システムにAIの実装が始まっています！

「Value Presentation 2025 in KYOTO」は、AI・SaaS・セキュリティ・PCの最先端ソリューションが集結する展示会です。

生成AIやDXの活用法を学べるセミナーも多数開催！業務改善やビジネス革新のヒントが満載です。

この機会にぜひお立ち寄りください。

＜当社セッション＞

株式会社シャノンは13:00～13:40のセッション【AI活用で加速するマーケティングDX～リードする企業と取り残される企業の分水嶺～】で弊社、執行役員CMO西日本支社支社長浅野が講演します。

＜セッション概要＞

この10年間で、MAに代表されるデジタルマーケティングの普及により大きくセールス＆マーケティングは変化しました。

「理想はわかっているけど、知恵と手数が足りない」がシステムにより実現され、生成AIの登場により、実現の加速度が増しています。

一方で、生成AIに関してはデジタルネイティブである若手に任して、活用しようとしない分断も生じておりこれではDX（全体の変革）は遠のいてしまいます。

足元のマーケティング基盤、人材を育成しつつ賢くAI活用も実践している実例を交えながら解説いたします。

＜開催概要＞- 総称 ：Value Presentation 2025 in KYOTO～ DXをAIでスマートに、よりセキュアに ～- 会期 ：2025年9月12日(金) 10:00～17:30- 主催・共催 ：リコージャパン株式会社ＳＢＣ＆Ｓ株式会社 デルテクノロジーズ株式会社- 詳細URL ：https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/58784- 会場 ：京都パルスプラザ ２F第2展示場（B区分）

詳細・お申込みはこちら

https://event.ricoh.co.jp/public/application/add/58704

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp