シャノン「Value Presentation 2025 in KYOTO」登壇のお知らせ
株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2025年9月12日(金)に京都パルスプラザで開催される「Value Presentation 2025 in KYOTO」（以下、本イベント）へ登壇することをお知らせします。
■「Value Presentation 2025 in KYOTO」について
＜イベント概要＞
【 最新テクノロジーを一挙に体験】DX推進に必要不可欠な業務システムにAIの実装が始まっています！
「Value Presentation 2025 in KYOTO」は、AI・SaaS・セキュリティ・PCの最先端ソリューションが集結する展示会です。
生成AIやDXの活用法を学べるセミナーも多数開催！業務改善やビジネス革新のヒントが満載です。
この機会にぜひお立ち寄りください。
＜当社セッション＞
株式会社シャノンは13:00～13:40のセッション【AI活用で加速するマーケティングDX～リードする企業と取り残される企業の分水嶺～】で弊社、執行役員CMO西日本支社支社長浅野が講演します。
＜セッション概要＞
この10年間で、MAに代表されるデジタルマーケティングの普及により大きくセールス＆マーケティングは変化しました。
「理想はわかっているけど、知恵と手数が足りない」がシステムにより実現され、生成AIの登場により、実現の加速度が増しています。
一方で、生成AIに関してはデジタルネイティブである若手に任して、活用しようとしない分断も生じておりこれではDX（全体の変革）は遠のいてしまいます。
足元のマーケティング基盤、人材を育成しつつ賢くAI活用も実践している実例を交えながら解説いたします。
＜開催概要＞
- 総称 ：Value Presentation 2025 in KYOTO～ DXをAIでスマートに、よりセキュアに ～
- 会期 ：2025年9月12日(金) 10:00～17:30
- 主催・共催 ：リコージャパン株式会社
ＳＢＣ＆Ｓ株式会社 デルテクノロジーズ株式会社
- 詳細URL ：https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/58784
- 会場 ：京都パルスプラザ ２F第2展示場（B区分）
詳細・お申込みはこちら
https://event.ricoh.co.jp/public/application/add/58704
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp