9月1日に新ブランド「TMSイベント」をリリース！お客様の声から生まれた「スマホ完結型パーティ―」を全国で開始！

婚活イベントを全国で展開する株式会社トータルマリアージュサポートは、2025年9月1日より、従来のブランド「マッチングパーティー」を全面リニューアルし、新ブランド「TMSイベント」としてサービス提供を開始いたします。

これにより、これまで一部の会場に限られていたスマホ完結型の婚活・恋活イベントを、全国84エリアで展開。さらに企画内容も拡充し、30代・40代に加え、20代の「まずは恋人探しから」という参加者層も気軽に参加できるよう、自然な交流を促すイベントを実施してまいります。

■新ブランドリリースの背景

近年、婚活市場では、ただ出会えるだけではなく、「タイムパフォーマンスの良さ」や、「自分に合った出会い方」が求められています。当社は「会場に来れば出会える」という婚活イベント本来の魅力を大切にしつつ、さらに効率とスピード感を追求。その答えとして生まれたのが、スマホ完結型の「スマホパーティー」です。お客様の声をもとに、より多様な価値観に応えられる出会いの場を広げるため、このたびブランド刷新に至りました。

■新ブランド「TMSイベント」の特徴

「完全スマホ完結型イベント」を全国に拡大

受付からプロフィール確認、マッチングや連絡先の送付までスマホ一つで完結する仕組みを導入。これにより、参加者のイベント体験の向上を図り、より気軽に、身近な頻度でイベントに参加頂けることを目指します。

企画の多様化で会話をサポート

心理テスト付き・究極の選択トーク付き企画など、会話のきっかけを自然に生む仕掛けを導入。

会話が得意な方だけでなく、会話が苦手な方でも参加しやすいイベントを開催し、マッチング率の向上に努めます。

恋活BIGフェスのリニューアル

2025年6月から始まった「恋活BIGフェス」についても、20代30代をメインターゲットに、カジュアルな出会いを楽しめる「大規模×飲食付きイベント」として、内容やビジュアルデザインなどを刷新しました。また、20代限定での開催やハイスペック男性限定開催などのターゲットを絞った企画導入により、さらにお客様のニーズに寄り添った多様な出会いの場を提供します。

■今後の展望

TMSイベントでは、今後も参加者一人ひとりのニーズを意識して、新しいイベントフォーマットや、新企画の導入を積極的に進め、楽しみながら出会いを得られる機会を創出していきます。

■全国各地で開催中

北海道（札幌）、宮城県（仙台）、埼玉県（大宮）、千葉県（千葉駅前）、東京都（新宿、八重洲）、神奈川県（横浜）、静岡県（静岡駅）、愛知県（名古屋駅新幹線口）、福井県（福井市）、京都府（烏丸、JR京都駅前）、滋賀県（草津）、大阪府（梅田、大阪駅前第３ビル、心斎橋）、兵庫県（神戸三宮）、岡山県（岡山駅前）、香川県（高松）、福岡県（天神）、大分県（大分市）ではパーティー専用個室会場をご用意し婚活パーティーを開催しています。また、専用個室会場のある地域だけでなく、東北・関東・北陸・中部・東海・中国・四国・九州と全国規模で公共施設等にて行うイベント企画などもご用意しております。

