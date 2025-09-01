【近江牛バーガーSUDAKU】開店1周年記念　2025年9月8日(月)から「今だけ!! ドリンクサイズUP↑無料キャンペーン」を開催！

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)が運営する『近江牛バーガーSUDAKU』(滋賀県竜王町)は2025年8月29日に開店1周年を迎えました。

開店1周年を記念し2025年9月8日（月）から「今だけドリンクサイズUP↑無料キャンペーン」を開催いたします。ポテト・ドリンクセットをご注文いただくと、MサイズのドリンクがLサイズに！

期間は2025年9月8日から9月末までとなります。（※オレンジジュースは対象外です。）

またこの1年間の『近江牛バーガーSUDAKU』の軌跡がみんなの経済新聞で「Yahooニュース」に取り上げられました。

詳細を見る :https://omihachiman.keizai.biz/headline/69/近江牛バーガーSUDAKUについて

近江牛100％バーガーの美味しさをとことん追求した結果、とにかく出来立てにこだわったハンバーガーを開発。 衛生面に最大限考慮し最新設備を駆使した新工場にて加工した近江牛のミンチは鮮度が高く、さらに通常、焼肉店で提供するカルビやロースをミンチにすることで、これまでにない味わいと風味を実現しました。

株式会社総合近江牛商社について

2019年1月創業、2020年6月現法人設立後、食肉卸事業・輸出業・外食小売り業を中心に成長してきました。2024年7月には新工場を設立し新たな最新設備機器を導入しました。屠畜場からのアクセスも良く、屠畜後、冷蔵状態で入荷され最終 加工状態までワンストップで商品化を実現しまし た。今回の近江牛バーガーSUDAKUへ納品する近江牛ミンチも無菌加工室にて当日加工最短納品を行っています。 また、「近江牛で世界中を幸せにする」の経営理念をさらに加 速させることを念頭に近江牛の輸出業を加速度的に成長させてまいります。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ： 〒524-0022 滋賀県守山市守山1丁目4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業、観光事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@wagyuacademy