¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡ÙÈ¯Çä30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×³«ºÅ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡ÙÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Ûー¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<<¤¢¤ÎËÁ¸±¤¬¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËºÆ¤Ó»þ¤òÄ¶¤¨¤ë>>
30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡Ù¡£
»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëËÁ¸±¤¬¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀûÎ§¤È¥²ー¥à¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤È¤È¤â¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡£¥ªー¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤ÏÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¢¤Îº¢¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤¼¤Ò¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/concert/30th
<<¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ¡ª>>
ËÜÆü9·î1Æü¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÂÀÊ¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤È¤Ê¤ê¡¢e-STORE¤ÎÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥Á¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë12:00～9·î17Æü(¿å)23:59
ÅöÁªÏ¢Íí¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00º¢ ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß
·èºÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://store.jp.square-enix.com/sp/chrono_concert_30th/index.html
¢¨¼õÉÕ¤ÏÀèÃå¼õÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¤Ç¤ÎÃêÁª±þÊç¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¸ø±éÌ¾︓CHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§
²ñ¾ì︓Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Ûー¥ëA
³«ºÅÆü»þ︓
2026 Ç¯1 ·î17 Æü(ÅÚ)17:00 ³«¾ì¡¿18:00 ³«±é
2026 Ç¯1 ·î18 Æü(Æü)11:00 ³«¾ì¡¿12:00 ³«±é ¡¡16:00 ³«¾ì¡¿17:00 ³«±é
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë︓ [S ÀÊ︓11,000 ±ß] [A ÀÊ︓8,800 ±ß]
½Ð±é︓»Ø´ø ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥¯
±éÁÕ Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¼çºÅ︓¥¥çー¥ÉーÅìµþ
¶¨ÎÏ︓¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¤ªÌä¹ç¤»︓¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799
¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¼õÉÕ»þ´Ö¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ︓(C) SQUARE ENIX
Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ì½àÈ÷Åù¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢³«¾ì»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏS ÀÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡Ê0570-550-799¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸ø±é¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡¦ÃæÃÇ¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£