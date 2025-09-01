最旬のシャインマスカット試食！人気アニメ「おでかけ子ザメ」×倉敷市のワークショップも！

倉敷市

倉敷市は2025年9月7日（日）にKITTE大阪イベントスペースにて、最旬を迎えている「シャインマスカットの試食（数量限定）」や人気アニメ「おでかけ子ザメ」とコラボレーションしたワークショップ等、体験型PRイベント「見て・食べて・楽しく学んで旅したくなる倉敷フェア」として「＃クラシキ果実時間」を開催いたします。倉敷の魅力を五感を使って体験できる内容になっています。





【開催概要】日時：2025年9月7日（日）11：00～19：00場所：KITTE大阪2階イベントスペース（大阪市北区梅田３-２-４）入場料金：無料

主催：倉敷市

■イベント概要

本イベントは、岡山県倉敷市の豊かな自然と文化、フルーツを中心に特産品の魅力や秋へ向けて観光の魅力を多くの方に知っていただくことを目的とした体験型PRイベントです。会場では、この季節の代表的な特産品である旬のシャインマスカットの試食体験（数量限定）やクイズをはじめ、人気アニメ「おでかけ子ザメ」とのコラボレーションワークショップやトークショーなど多数の企画をご用意しています。



■注目のコンテンツ

【旬のシャインマスカット食べて学ぶ】

倉敷が誇る高品質なシャインマスカットを、数量限定で無料試食いただけます。甘みと爽やかな香りが特長の旬の味覚をお楽しみください。あわせて倉敷のシャインマスカットについてのクイズに全問正解すると素敵なオリジナルグッズのプレゼントもあります。

【倉敷アフタヌーンティー2025】

今、大人気のアフタヌーンティー。倉敷市ではシャインマスカット等をふんだんに使ったアフタヌーンティーを味わうことができるイベント開催中。当日は人気店舗の１つ「庭とブンガク」のアフタヌーンティーの展示も実施。行った気分でSNSにアップするとオリジナルプチギフトをプレゼントします。



【おでかけ子ザメ ぬりえワークショップ＆トークショー】

倉敷市とコラボ企画展開中の「おでかけ子ザメ」の、ぬりえワークショップを開催！また「映画おでかけ子ザメ とかいのおともだち」作画監督ほかスタッフによるトークショーも！

ぬりえワークショップ 13：00～17：00

トークショー（2回） 13：30～14：00 15：00～15：30

【KITTE大阪内アンテナショップ「クラシキ」との連動】

シャインマスカットや倉敷デニムはじめ特産品をご用意。倉敷の逸品をご家庭でもお楽しみください。

今回のイベントを通じて、多くの皆さまに倉敷の多彩な魅力を体験いただき、実際に倉敷を訪れるきっかけとなることを期待しています。